Ľudia skandovali, nevesta vynechala časť sľubu: Zaujímavosti o svadbe Williama a Kate, ktoré ste nevedeli

Svadba princa Williama a Kate Middleton nebola len spoločenskou udalosťou roka, ale momentom, ktorý sa zapísal do histórie. Keď si dvojica vymenila sľuby vo Westminster Abbey, sledovali ich milióny divákov po celom svete a ulice Londýna zaplnili davy nadšených ľudí.
Atmosféra bola výnimočná – spájala kráľovskú tradíciu, eleganciu aj moderný nádych, ktorý mladý pár priniesol. Hoci sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o dokonale naplánovaný deň bez jedinej chybičky, realita bola o niečo pestrejšia. Práve drobné detaily, zákulisné momenty a symbolické gestá robia z tejto svadby udalosť, o ktorej sa hovorí dodnes. Portál Reader’s Digest upozorňuje na zaujímavosti, ktoré si mnohí počas veľkolepého obradu ani nevšimli, no práve tie dodávajú celému príbehu ľudskosť a jedinečný šarm.
William bol vyčerpaný a pred svadbou takmer nespal
Hoci princ William vyzeral v deň svojej svadby, ktorá včera mala 15. výročie, veľmi dobre, pravdou je, že bol veľmi unavený. Budúci kráľ strávil svoju poslednú noc ako slobodný muž v rezidencii svojho otca, Clarence House, ale sotva zaspal, pretože davy fanúšikov kempovali len kúsok odtiaľ, aby si zabezpečili miesta na ďalší deň.
“Spievali a povzbudzovali celú noc, takže to vzrušenie z toho, plus nervozita spôsobili, že som spal som asi pol hodiny,“ prezradil William v dokumente ITV s názvom Alžbeta: Kráľovná, manželka, matka, ktorý bol natočený na počesť diamantového jubilea kráľovnej Alžbety II.
