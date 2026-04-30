V obľúbenej európskej destinácii zakázali zvyk, ktorý turisti nenávidia. Je to dobrá správa aj pre Slovákov

Zuzana Veslíková
Kto ho poruší, môže čeliť pokute.

Ak ste už dovolenkovali napríklad v niektorej z populárnych európskych letných destinácií, viete si dobre vybaviť ruch na rušnej promenáde. Po dni strávenom na pláži si nahodíte pekné šaty a vydáte sa do centra. Namiesto pokojnej prechádzky sa nielenže musíte tlačiť pomedzi davy ďalších turistov, ale pomaly ste z každej strany okrikovaní zamestnancami podnikov, ktorí vás vábia zvoliť si práve ten ich. Na talianskom ostrove by po novom mal byť tomu koniec. 

Povedzme si pravdu, nemusí byť každému turistovi príjemné, ak ho neustále niekto na ulici oslovuje a snaží sa ho dotiahnuť do reštaurácie, baru alebo mu predať nejaký výlet či zážitok. Ako informuje portál Euronews, taliansky ostrov Capri sa rozhodol voči tomuto ustálenému zvyku zakročiť, pretože chce, aby si turisti odnášali domov z dovolenky ešte príjemnejší zážitok.

Podľa miestneho starostu Paola Falca takéto návyky zo strany firiem nemusia zanechať u návštevníkov najlepší dojem o ostrove.

Situáciu ilustroval na konkrétnom príklade

Spomenul, že si je vedomý, že niektorí turisti sú od vystúpenia z lode po príchod k vchodu lanovky, ktorá prepája prístav s mestom, oslovení aj päťkrát niekým, kto im niečo ponúka.

A to je vlastne prvý dojem, ktorý turisti po príchode na Capri dostanú.

V novom nariadení sa hovorí o zákaze vykonávania činnosti na získavanie zákazníkov prostredníctvom dotieravých metód na verejných pozemkoch. Majitelia firiem, ktoré ho porušia, môžu dostať pokutu od 25 až do 500 eur.

Paolo Falco, samozrejme, rozumie, že podniky alebo služby sa chcú nejakým spôsobom medzi ľuďmi viac zviditeľniť, no je toho názoru, že Capri si zaslúži elegantnejší spôsob, než okrikovanie na ulici.

Ako sme vás informovali, Chorvátsko sa rozhodlo urobiť poriadok v tom, čo sa roky len tolerovalo. Nový zákon o pohostinskej činnosti má konečne zasiahnuť čierne prenájmy a nastaviť jasné pravidlá pre všetkých, ktorí na turizme zarábajú.

Návrh predstavil minister turizmu a športu Tonči Glavina, ktorý otvorene pomenoval problém. Podľa neho sa trh s krátkodobým prenájmom vymkol spod kontroly a bez prísnejších pravidiel to ďalej nepôjde. Pomôcť má aj európska regulácia, ktorá má priniesť viac prehľadu a menej chaosu.

Jedna z hlavných myšlienok zákona je pomerne jasná. Byty majú slúžiť na bývanie, nie ako neoficiálne hotely. Najmä v prímorských oblastiach sa totiž dlhodobo stávalo, že miestni si bývanie nemohli dovoliť, pretože sa viac oplatilo prenajímať ho turistom.

Najväčšia zmena príde v tom, že už nebude možné fungovať načierno. Každý, kto chce prenajímať krátkodobo, bude musieť pre každú nehnuteľnosť získať vlastné registračné číslo. „Všetky postupy budú digitalizované. Každý poskytovateľ krátkodobého prenájmu získa registračné číslo pre každú ubytovaciu jednotku,“ vysvetlil Tonči Glavina.

