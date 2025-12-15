Alene žiadne peniaze nedá a na dovolenku ju neberie. Roman prezradil, ako naloží s výhrou

Foto/Reprofoto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
S výhrou sa rozdelí, ale nie so všetkými.

Na Farme padali rôzne sľuby a viacerí súťažiaci sa dušovali, že v prípade výhry sa rozdelia. Najmä Roman bol ten, kto trval na tom, že nenechá ostatných finalistov v prípade jeho výhry odísť naprázdno. No nielen oni boli tí, ktorí budú od neho po výhre očakávať peniaze. Alene totiž ešte na statku sľúbil niečo iné. 

Po finále samozrejme zamieril do Farmy XTRA, kde podstúpil prvý rozhovor. „Som, zaslúžene,“ odpovedal Roman na slová moderátora, že je víťazom Farmy, a dodal: „Stále som sa z toho nespamätal.“ Netrvalo pritom dlho, kým sa od jeho pocitov z výhry dostali k tomu, ako víťaz s výhrou naloží. Mnohí diváci z jeho rozhodnutia ostanú potešení.

Čo spraví s výhrou?

Na finále farmy prišla Romana okrem rodiny podporiť aj jeho priateľka Kristína. Tá ho predtým na statok pozrieť neprišla a namiesto svojej prítomnosti poslala list. Ten dal Roman prečítať Alene, čo sa u divákov nestretlo s pochopením. Nedávno pritom Alena v rozhovore prehlásila, že Roman je jej „celebrity crush“, čo tiež nebolo niečo, čo by divákov potešilo. Jej sympatie k Romanovi totiž boli celé týždne kritizované, a tak diváci čakali, či jej Roman dá časť svojej výhry alebo nie. Dnes už poznajú odpoveď.

Roman vyhral sumu 76 500 eur, čo rozhodne nie je malá čiastka. „Uvidíme, keď príde výhra na účet,“ povedal najprv víťaz Farmy na otázku, čo s týmito peniazmi urobí. „Povedal som, že svoj sľub dodržím a určite dám aj Riškovi a Robovi niečo. V našej trojici bol takýto sľub,“ dodal.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Potom prišla informácia, ktorá divákov zaujímala najviac: „Ale čo sa týka tých ostatných vecí, tie dovolenky… Po tom všetkom som povedal, že to nie. Že ich zoberiem na nejakú večeru, nejaký obedík.“ 

Čo sa týka zvyšku výhry, nemá s ním zatiaľ kompletné plány. „Dám si do poriadku život,“ uviedol Roman s tým, že za ne zaplatí spoločné bývanie s priateľkou a istú časť určite investuje. „Nerozhádzať ich, „nepreflákať“ ich.“ Priority má jasné.

