Bude to ešte horšie, o prácu príde ďalších 325 ľudí. Obrovská firma iba minulý týždeň ohlásila škrt 1 400 miest

Jakub Baláž
Počas minulého týždňa svetoznáma značka ohlásila veľké prepúšťanie. Ako sa zdá, o prácu prídu ďalší ľudia.

Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike pokračuje v prepúšťaní. Po informácii o zrušení takmer 800 pozícií na začiatku roka minulý týždeň oznámil, že zruší viac než tisíc pracovných miest. V stredu 29. marca sa objavili správy o ďalšom prepúšťaní.

Ako informuje portál Retail Detail, tentoraz sa hovorí o ďalších viac ako 300 pracovných miestach. Tieto kroky majú vyplývať z nespokojnosti spoločnosti s dosiahnutými výsledkami.

Optimalizácia a škrty

Minulý týždeň spoločnosť uviedla, že plánuje zrušiť celkovo 1400 pracovných miest. Prevádzkový riaditeľ Venkatesh Alagirisamy povedal, že pracovné pozície sa budú rušiť po celom svete – v Severnej Amerike, Ázii aj Európe, pričom prepúšťanie sa dotkne najmä technologickej divízie. Zrušenie pozícií plánuje firma zrealizovať v najbližších týždňoch.

„Je to ďalšia fáza procesu, ktorý sme už odštartovali,“ dodal. Najnovšia redukcia je druhá v tomto roku, keď v januári spoločnosť oznámila zrušenie 775 pracovných miest. Toto prepúšťanie sa dotklo najmä amerických distribučných centier.

Najnovšie prepúšťanie sa už bude dotýkať priamo európskeho logistického centra v Belgicku, kde má aktuálne pracovať približne 5 000 ľudí. Predchádzajúce kolo reštrukturalizácie oznámené v marci sa tu už zameralo na 411 pracovných miest, v apríli chce spoločnosť zrušiť ďalších 325 miest.

Zo závodu v belgickom Laakdale riadi spoločnosť Nike logistiku svojich produktov v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.

Globálna stratégia Nike sa po neuspokojivých výsledkoch zameriava na šetrenie nákladov po celom svete. Podobne, ako iné veľké firmy, aj legendárny gigant musí riešiť rastúce prevádzkové výdaje, ale tiež rastúcu silu konkurencie. Prepúšťanie, optimalizácia procesov a efektívnejšie fungovanie je bežnou stratégiou, ktorej v posledných rokoch neunikli ani tí najväčší hráči.

IT špecialistov prepustí aj nemecký reťazec

Pred pár dňami sme vám priniesli informácie o tom, že veľké škrty v zamestnaneckej štruktúre pripravuje aj známy nemecký diskont Aldi Süd. Prepúšťanie by sa malo dotknúť viac ako tisícky pracovníkov v dcérskej technologickej spoločnosti Aldi DX a škrty zasiahnu IT špecialistov.

Ako uviedli nemecké zdroje, tento proces nie je spôsobený krízou, ale skôr túžbou optimalizovať zisky a zmeniť štruktúru spoločnosti. Reťazec si kladie za cieľ do konca roka 2027 výrazne znížiť počet IT špecialistov, pričom iba pred dvoma rokmi ich globálne vo veľkom naberal.

Rozhodnutie mnohých prekvapilo najmä so zreteľom na fakt, že Aldi Süd nečelí náročnej ekonomickej situácii a nie je teda do prepúšťania tlačené, ako to bolo v niektorých konkurenčných firmách. Ako teda bolo deklarované, škrtanie týchto pracovných miest má primárne za cieľ zlepšiť marže a zvýšiť prevádzkový zisk optimalizáciou fixných nákladov.

