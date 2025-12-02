Majú toho dosť. Diváci Farmy hovoria o najhorších súťažiacich, akí kedy v šou boli, nemajú žiadneho favorita

Finále sa blíži, a zatiaľ čo niektorí súťažiaci vypadávajú, iní ukazujú svoju pravú tvár. Naposledy skončila Dorota, ktorá patrila k favoritom divákov, ale našli sa aj takí, ktorí ju nemali radi. Bola jednoducho osobou, ktorú buď milujete, alebo neznášate. To isté momentálne platí aj o Laure, ktorá odložila štúdium, aby mohla na statku ostať.
Na začiatku súčasnej série sa prejavili prvé konflikty, keď si začali nadávať Dorota a Miška. Potom sa však hádky a intrigy začali kopiť a farmári sa pomaly, ale isto rozdeľovali na dva tímy. Teraz to však vyzerá tak, akoby každý hral najmä sám za seba a hoci sa tvoria rôzne plány, v konečnom dôsledku každý uprednostní svoju šancu na výhru.
Ukázali svoje pravé ja
Divákov najprv sklamal Igor. On a Alena pritom boli dlhé týždne favoritmi, no dnes by výhru fanúšikovia Farmy nedopriali ani jednému z nich. Alena ich totiž sklamala potom, ako sa začala správať k Laure. V minulosti ju pritom brala ako svoju dcéru a neustále ju ochraňovala. Avšak potom na Farme zaúradoval alkohol, Alena a Robo si z mladučkej 20-ročnej farmárky spravili terč. Alena jej začala vykrikovať, že nemá žiadny rešpekt, zatiaľ čo Robo jej rovno sľúbil, že ju zničí. Nátlak na Lauru bol nakoniec taký silný, že sa schúlila a začala plakať.
„Mňa najviac sklamala Alena, matka roka. Najprv utešuje a potom je odporná a zlá. Pre peniaze spraví všetko. Fuj, z takej matky si majú brať deti príklad? Fuj, zlá Alena,“ vyjadrila sa diváčka v komentároch. „Robo a Alena sú dve vypočítavé zrúdy. Len seba vidia. Aj Dorku vyštvali,“ písala ďalšia. „Alena s Robom sú pre mňa najväčším sklamaním celej farmy. Nedá sa mi už ani pozerať na tú ich šikanu a zákernosť. Je mi z toho veľmi smutno,“ pridala sa tretia.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Podobné reakcie sa našli aj na Instagrame. Napríklad: „Alena a Robo potom, čo ich Laura slušne požiadala, aby odišli z vedľajšej izby/kuchyne, pretože chce spať. Alena opitá pod obraz a Robo maximálne arogantný voči Laure. Nezvládnutá situácia. Tá ich reakcia, to bolo niečo nechutné, tretia cenová. Neviem komu z nich by sa to páčilo. Bolo príjemné počúvať zvuky zvracania do lavóra a ožranské „kecy“, keď sa chcete konečne vyspať. Btw, predpokladám, že zvracala do toho lavóra, v ktorom inak miesia cesto, či robili napríklad halušky.“
K oslave, kde mali podporiť prvého finalistu Romana a tešiť sa s ním, pritom mali diváci komentáre na viacero farmárov. „Nechápem, prečo finalistka, ktorá mala na Farme nonstop nejaký problém s každým, musí teraz riešiť aj človeka, ktorý ide zaslúžene do finále. Je to jeho večer, jeho moment – a ona namiesto toho, aby bola ticho a rešpektovala úspech druhého, zase len komentuje a hľadá drámu. Niektorým ľuďom jednoducho vadí, keď niekto zažiari bez konfliktov a intríg, však Ela?“ stálo v inom komentári.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Roman by sa hlavne mal prebrať. Dobre si pozrieť ešte teraz doma… Hlavne tieto posledné časti Farmy. Aby si uvedomil, aké odporné, zatrpknuté, ješitné a nevhodné správanie mali Alena + Robo a že si nezaslúžia NIČ/zero/nula. Žiadne delenie peňazí. On im dvom nedlží absolútne nič. Práveže, keby nebolo jeho, hlavne Alena by už bola dávno mimo hry. Mal by mať rozum pred finále a ak vyhrá, NEDELIŤ SA O VÝHRU!“ zhodnotil niekto ďalší.
Ľudia pritom pripomínali aj fakt, že hoci sa farmári obuli do Laury za to, že podľa nich nič nerobila, zabudli na to, že sa takto do semifinále zviezla aj Ela. Na rozdiel od nej však bola Laura trikrát v dueli a vždy sa vrátila na statok ako víťaz. Nie div, že mnoho divákov s Laurou súcití a veria, že si takéto správanie nezaslúži.
„Je nám do plaču z tejto časti Farmy. Na Alenu a Roba sa už ani nedá pozerať. Toľko ŠIKANY a posmechu a ponižovania sme nevideli v žiadnej farme, ako v tejto 17. Alena, matka dvoch detí, správa sa ako 41-ročná k Laure otrasne. Laura by vekom mohla byť jej dcéra. Keby sa k Aleninej dcére takto správali ľudia, nevieme, či by sa jej to páčilo. A Robo, ten sa len vychvaľuje, že má dve vysoké školy, ale správa sa ako „sedlák“ s IQ dreveného hojdacieho koňa,“ odkázala diváčka v komentári.
„Na Farme 17 bolo toľko urážok žien, ponižovania, nadávania, viď Rišo, Majo, Igor, Miňo a nikto nebol potrestaný. Dúfam, že to je posledná farma,“ poslal zas v komentári odkaz iný divák.
Nahlásiť chybu v článku