Matovič má ponuku pre Šimečku, ešte ju nikdy nikde nevyslovil. Povedal, že čaká na odpoveď

Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič naznačil, že iniciatívu na stretnutie s lídrom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom môže prevziať do vlastných rúk.
Moderátorka Karolína Piliarová sa ho v najnovšej epizóde relácie portálu interez 1 na 1 spýtala okrem iného aj na to, prečo práve on neosloví Šimečku a nepozve ho na neformálne stretnutie, napríklad na kávu, keďže obaja pôsobia v regiónoch a iniciatíva nemusí prísť len z jednej strany.
Šimečku chce pozvať na stretnutie sám
Matovič následne pripustil, že takýto krok je namieste a chce ho aj zrealizovať. „Tak patrí sa, že aby chlap otvoril dvere, tak patrí sa, že keď je niekto líder opozície, tak mal by byť ten strojca, ktorý teda rozdáva karty, ktorý pozve na nejaké stretnutie a tak, patrilo by sa. Ale tak možno ho nevychovali v tejto veci, takže máte dobrý nápad, ja ho pozvem a budeme vidieť teda, že či príde, dobre?
Dodal, že ide o impulz, ktorý chce reálne uskutočniť, hoci si nie je istý výsledkom. „Ako hovorím, veľmi dobrý nápad. Otočíme garde a skúsim ho pozvať ja, aj keď neviem, ako to dopadne. Budeme čakať na výsledok.“
Spájanie opozície ako kľúčová otázka
Téma možného stretnutia však podľa Matoviča súvisí s oveľa širším problémom, a tým je neschopnosť opozície dohodnúť sa na spoločnom postupe. Kritizoval argumenty, že spájanie strán by mohlo niektorým z nich uškodiť.
„Na toto majú odpoveď, podľa seba súdim teba. Toto Branko Gröhling a ostatní hovoria, že nemôžeme sa spojiť, aby teda neprepadli hlasy…“ Zároveň odmieta, že by spoločná kandidátka ohrozila jeho hnutie. Podľa jeho slov by si udržali silnú podporu bez ohľadu na to, či sa ostatní spoja. „Ja chcem Braňa „ukľudniť“, že my budeme mať aj 20 bez toho, či sa spoja alebo nespoja.“
Matovič sa vrátil aj k posledným parlamentným voľbám, ktoré podľa neho rozhodli prepadnuté hlasy menších strán. Pripomenul rokovania medzi opozičnými subjektmi, ktoré sa napokon neskončili dohodou. „Demokrati išli sami, získali 3 %.“ Práve tieto hlasy podľa neho chýbali na to, aby vznikla iná vláda. „3 % prepadli a kvôli tomu nám vládne Fico.“
Varovanie pred ústavnou väčšinou
Predseda Hnutia Slovensko zároveň upozornil, že podobný scenár by sa mohol zopakovať aj v budúcnosti. V takom prípade by však dôsledky mohli byť ešte výraznejšie. „Ja sa nechcem znova dožiť toho, že… prepadnú a bude mať Fico buď vládu, alebo ústavnú väčšinu.“
Podľa neho je kľúčové, aby sa strany dohodli včas a vedeli voličom vysvetliť význam spolupráce. „Keď dajú 4 strany dokopy rok a pol pred voľbami a vysvetlia to voličom, o čo sa v tých voľbách hrá… tak tí ich voliči to strávia.“ Naopak, spájanie tesne pred voľbami považuje za rizikové. „Keď im to naservírujú posledné tri mesiace pred voľbami, tak to bude príliš neskoro.“
„Ruská ruleta s osudom Slovenska“
Na záver použil ostré prirovnanie a varoval pred dôsledkami, ak by sa opozícia opäť nedohodla. „Úplne najhoršie môže byť to, že si zahráme ruskú ruletu s osudom Slovenska.“ Podľa jeho slov by výsledkom mohla byť ešte silnejšia pozícia Roberta Fica. „Fico tu vládne, ešte možno aj s ústavnou väčšinou potom.“
