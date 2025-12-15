Po výstupe v ringu prišlo vytriezvenie: Dorota z Farmy priznala, že to na Fight Night Challenge prehnala

Foto: TV Markíza, Instagram (nevolajmadoraprosiiim)

Frederika Lyžičiar
Farma
Narobila si poriadnu hanbu.

Jubilejný galavečer Fight Night Challenge v bratislavskej Tipos aréne priniesol nielen športové výkony, ale aj silné osobné emócie a momenty, ktoré zarezonovali ďaleko za hranicami ringu. Jediný ženský zápas večera a udalosti po ňom vyvolali búrlivé reakcie verejnosti.

V bratislavskej Tipos aréne sa na 10. galavečere Fight Night Challenge stretli v jedinom ženskom súboji Miška z Farmy a influencerka Ema Ferusová alias Pimpinočka. Duel pútal pozornosť už vopred, no skutočný rozruch prišiel až po skončení zápasu. Do centra diania sa totiž nečakane dostala bývalá účastníčka reality šou Farma Dorota Androvičová, ktorej správanie vyvolalo vlnu kritiky aj obhajoby.

Viac z témy Farma:
1.
Alene žiadne peniaze nedá a na dovolenku ju neberie. Roman prezradil, ako naloží s výhrou
2.
Podvod vo finále Farmy? Roman vyhral, ale diváci tvrdia, že o jeho triumfe rozhodla neférová výhoda
3.
O budúcnosti Farmy je rozhodnuté: Diváci ju vo veľkom kritizovali, dnes vedia, či tým niečo ovplyvnili
Zobraziť všetky články (90)

Nečakaná výzva medzi Dorotou a Miškou

Pozornosť verejnosti sa po zápase rýchlo presunula z ringu na moment, ktorý nikto nečakal. Do diania vstúpila bývalá účastníčka reality šou Farma Dorota Androvičová, ktorá sa po súboji objavila v ringu a reagovala na výzvu smerujúcu k Miške. Situácia pôsobila chaoticky a podľa viacerých reakcií aj rozpačito, pričom diváci si okamžite všimli, že Dorota nepôsobí úplne triezvo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)


V ringu však dala jasne najavo, že výzvu berie vážne a sebavedomie neskrývala ani v slovách adresovaných Miške: „Ja sa teším a beriem to tak, že som vyzvaná a Miška, rada sa s tebou uvidím v ďalšom zápase. Bola by som rada, keby vyhrala ona, lebo ju poznám osobne. Ale teraz bude rada, keď vyhrám ja. Ona sa veľmi, veľmi cíti. Miška, ja ťa ľúbim, „supportujem“, ale nemyslím si, že máš na mňa.“ Na otázku moderátora TV Markíza, čo by jej odkázala, pritvrdila a povedala: „Veľmi vysoko rúbeš, dievčatko moje. Počúvaj, aj som 6 rokov boxovala, ty si myslíš, že porazíš mňa? Veľmi veľa šťastia ti prajem, ale teším sa na to a poďme do toho, dievča!“

Jeden vstup, ktorý zatienil zápas

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac