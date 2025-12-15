Po výstupe v ringu prišlo vytriezvenie: Dorota z Farmy priznala, že to na Fight Night Challenge prehnala

Jubilejný galavečer Fight Night Challenge v bratislavskej Tipos aréne priniesol nielen športové výkony, ale aj silné osobné emócie a momenty, ktoré zarezonovali ďaleko za hranicami ringu. Jediný ženský zápas večera a udalosti po ňom vyvolali búrlivé reakcie verejnosti.
V bratislavskej Tipos aréne sa na 10. galavečere Fight Night Challenge stretli v jedinom ženskom súboji Miška z Farmy a influencerka Ema Ferusová alias Pimpinočka. Duel pútal pozornosť už vopred, no skutočný rozruch prišiel až po skončení zápasu. Do centra diania sa totiž nečakane dostala bývalá účastníčka reality šou Farma Dorota Androvičová, ktorej správanie vyvolalo vlnu kritiky aj obhajoby.
Nečakaná výzva medzi Dorotou a Miškou
Pozornosť verejnosti sa po zápase rýchlo presunula z ringu na moment, ktorý nikto nečakal. Do diania vstúpila bývalá účastníčka reality šou Farma Dorota Androvičová, ktorá sa po súboji objavila v ringu a reagovala na výzvu smerujúcu k Miške. Situácia pôsobila chaoticky a podľa viacerých reakcií aj rozpačito, pričom diváci si okamžite všimli, že Dorota nepôsobí úplne triezvo.
V ringu však dala jasne najavo, že výzvu berie vážne a sebavedomie neskrývala ani v slovách adresovaných Miške: „Ja sa teším a beriem to tak, že som vyzvaná a Miška, rada sa s tebou uvidím v ďalšom zápase. Bola by som rada, keby vyhrala ona, lebo ju poznám osobne. Ale teraz bude rada, keď vyhrám ja. Ona sa veľmi, veľmi cíti. Miška, ja ťa ľúbim, „supportujem“, ale nemyslím si, že máš na mňa.“ Na otázku moderátora TV Markíza, čo by jej odkázala, pritvrdila a povedala: „Veľmi vysoko rúbeš, dievčatko moje. Počúvaj, aj som 6 rokov boxovala, ty si myslíš, že porazíš mňa? Veľmi veľa šťastia ti prajem, ale teším sa na to a poďme do toho, dievča!“
