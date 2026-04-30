Ľudia by vedeli zasiahnuť: Volebné obdobie by sa mohlo skrátiť, Hlas-SD chce zaviesť rozhodovanie referendom

Ilustračná foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Nina Malovcová
TASR
Volebné obdobie by už nemuselo byť pevne dané.

Koaličná strana Hlas-SD predloží do Národnej rady (NR) SR návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie referendom. Urobí tak na ďalšej schôdzi v rámci pozmeňujúceho zákona k jej návrhu na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany Matúša Šutaja Eštoka na štvrtkovej tlačovej konferencii.

„V parlamente bola minulý týždeň ukončená rozprava o ústavnom zákone z dielne Hlasu, ktorý hovorí o tom, že chceme dať našim samosprávam možnosť päťročného funkčného obdobia. Tento návrh v prvom čítaní prešiel. Preto chceme na budúcej schôdzi, v rámci druhého čítania, prísť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý zákon upraví tak, aby bolo možné a sfunkčnené referendum, ktoré umožní predčasné ukončenie volebného obdobia,“ avizoval.

Téma, ktorú presadzovali už skôr

Šutaj Eštok pripomenul, že túto zmenu chceli presadiť už v opozícii. „Hovoríme o tom aj dnes ako vládna strana. Samozrejme, pri nastavení určitých štandardov, o ktorých sa chceme baviť s našimi koaličnými partnermi,“ dodal. Pri referende treba podľa neho nastaviť pravidlá. On sám si vie predstaviť isté obmedzenia, napríklad, aby sa referendum nemohlo konať v určitom úseku po tom, ako vláda získa dôveru, alebo v nejakom období pred riadnymi parlamentnými voľbami. „Pretože by išlo o zbytočné míňanie peňazí v rámci štátneho rozpočtu,“ okomentoval.

Zmenu voľby zo zahraničia podporujú

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že hlasovanie o návrhu ukáže, či je opozícia farizejská alebo či referendum naozaj chce. „Som zvedavý, či zmenu, tak ako deklarujú, aj reálne podporia,“ povedal. Upozornil pri tom na reakcie opozície po tom, čo prezident Peter Pellegrini vylúčil otázku o predčasných voľbách v referende, keďže bola podľa neho v rozpore s ústavou.

Foto: TASR – Martin Baumann

Členovia Hlasu sa vyjadrili aj k návrhu koaličného Smeru-SD k úprave voľby zo zahraničia. Zmenu spôsobu hlasovania, teda nahradenie voľby poštou hlasovaním na ambasádach, podľa vlastných slov podporujú. Hovorili pri tom o potrebe tajnosti volieb. Šutaj Eštok deklaroval, že klub Hlasu návrh pri hlasovaní o posune do druhého čítania podporí.

„V druhom čítaní budeme diskutovať ešte o tom, aby sme cez pozmeňujúci návrh umožnili možnosť voľby zo zahraničia čo najväčšiemu počtu občanov, skrz možno naše konzuláty alebo inými technickými zmenami,“ dodal.

Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii…

Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimi seriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov

