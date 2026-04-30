Robot sa ponoril k nevídanému pokladu v oceáne: Urobil 86 000 záberov, vedci sú nadšení

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Čo sa ukrýva pod hladinou?

Diaľkovo ovládaný robot vyzdvihol artefakty z vraku lode zo 16. storočia, ktoré sa ukrývali v hĺbke takmer 2,5 kilometra pod hladinou Stredozemného mora. Podarilo sa tiež urobiť desaťtisíce záberov. 

Mimoriadne vzácne artefakty

Ako informuje web Interesting Engineering, odborníci z plavidla riadili špeciálne robotické zariadenie, ktoré im umožnilo ponoriť sa k vraku lode. Vyhotovili 86 000 záberov a niektoré artefakty staré stáročia opatrne vytiahli nad hladinu. Expedícia pod vedením francúzskeho námorníctva a podmorských archeológov sa zameriava na vrak známy ako Camarat 4.

Miesto sa nachádza v extrémnej hĺbke takmer 2,5 kilometra, kde tlak, tma a obmedzený prístup znemožňujú priamy zásah človeka. Aj robotickému zariadeniu trvala cesta nadol takmer hodinu. Bežné zariadenie by niečo také ani nezvládlo.

Foto: Profimedia

Keď už bol robot na mieste, bola nutná maximálna opatrnosť. Vznášal sa nad vzácnymi artefaktmi tak, aby ich nepoškodil. Stačí aj najmenšie pochybenie a môže dôjsť k narušeniu viditeľnosti alebo k poškodeniu artefaktov, ktoré ležali na dne nedotknuté tak dlho. Špeciálne vyvinutý robot ale dokáže zdvihnúť dokonca aj jemnú keramiku tak, že ju nepoškodí.

Obrovský krok vpred

Systém zaznamenáva až osem snímok za sekundu, čím počas jednej misie vytvorí desaťtisíce záberov. Tie sa neskôr využívajú na vytvorenie podrobných 3D modelov vraku, čo výskumníkom umožní študovať ho na diaľku.

Foto: Profimedia

Predpokladá sa, že ide o vrak obchodnej lode, ktorá kedysi prevážala keramiku a kovový náklad po obchodných trasách v Stredozemnom mori. Archeológovia tvrdia, že takéto nálezy sú vzácne, najmä v takej hĺbke. O obchodných lodiach zo 16. storočia sa nezachovalo priveľa detailov, vrak je preto cenným zdrojom informácií o námornej histórii.

Navyše, táto misia ukazuje, ako robotika posúva hranice výskumu. Schopnosť robota opätovne sa vrátiť do hĺbky, zaznamenať údaje a vyzdvihnúť predmety s minimálnym narušením predstavuje posun smerom k neinvazívnej podmorskej archeológii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pozrite sa, za akými zážitkami sa v Európe oplatí cestovať najviac: Ten najlepší stojí len…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Druhá svetová vojna
Obchodné reťazce
Slováci a Česi v zahraničí
Černobyľ
Najnovšie články

