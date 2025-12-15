Podvod vo finále Farmy? Roman vyhral, ale diváci tvrdia, že o jeho triumfe rozhodla neférová výhoda

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Farmu 17 vyhral favorit, no diváci aj tak majú výhrady.

Vo finále sa proti sebe postavili Roman, Rišo a Robo, tak ako to bolo avizované už celé týždne. Uniknuté informácie sa potvrdili a tak divákom neostávalo nič iné len čakať, kto z nich sa nakoniec stane ultimátnym víťazom. Jediný spôsob, ako to mohli ovplyvniť, bolo prostredníctvom SMS hlasovania. Vďaka nemu z hry vyradili Roba.

Z troch súťažiacich sa tak stali dvaja a v poslednej disciplíne proti sebe nastúpili Roman a Rišo. Nakoniec však bol najšikovnejší Roman a výhru si odniesol on. Diváci boli samozrejme nadšení, keďže už keď sa stal prvým finalistom neskrývali pozitívne reakcie s tým, že práve on bol dlhodobým favoritom na výhru. Napriek tomu sa začala objavovať výčitka, že jeho výhra nebola úplne fér.

Mala o tom rozhodnúť jediná vec

O podvody tento ročník Farmy nemal núdzu. Miška podvádzala počas duelu, keď sa odrážala nohami a Ela s Alenou boli odhodlané pre semifinále spraviť všetko, dokonca aj ukradnúť správnu odpoveď svojmu súperovi. Niežeby sa im to vyplatilo.

Diváci teraz po finále tvrdia, že ani Roman nebojoval úplne fér avšak nie jeho vinou. V komentároch sa totiž viackrát zopakovala pripomienka: „Absolútne nie som fanúšička Riša ani nikoho iného z Farmy, ale toto mi prišlo strašne nefér skrátenie lana o 3m. Mali súťažiť spravodlivo a narovnako.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Zaslúžene, len kebyže nemá kratšie lano, tak vyhrá Rišo,“ skonštatoval iný divák a ďalší komentár zas znel: „Mal vyhrať Rišo a keby mali rovnaké lano, tak vyhrá Rišo, lebo je šikovnejší, ale Romanovi aj tak gratulujem a snáď má hlavu a nerozdelí sa s Robom a su*ou Alenou.“

Aj napriek pochybám, či bol tento záverečný súboj úplne fér, sa však diváci zhodovali na jednom: „Vyhral ten správny. Zaslúžil si to!“

