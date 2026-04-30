Má len 10 rokov, no stal sa hrdinom: Chlapec zachoval pokoj a pomohol zachrániť život vlastného otca

Ilustračná foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Nina Malovcová
Dieťa zavolalo pomoc a spustilo záchranu vlastného otca.

Niektoré situácie preveria človeka tak, že na ne nezabudne do konca života. Jedna taká sa odohrala na tiesňovej linke 155, kde zohral kľúčovú úlohu len 10-ročný chlapec.

Prípad zverejnilo na sociálnej sieti Facebook Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

Keď sa dieťa nezľakne, ale koná

Peter Fusek z Krajského operačného strediska v Žiline prijal hovor, na ktorý tak skoro nezabudne. Na druhej strane linky bol vystrašený chlapec, no panike nepodľahol. Operátor si rýchlo uvedomil, že napriek nízkemu veku komunikuje s niekým, kto dokáže počúvať a reagovať.

Chlapec pozorne vnímal každý pokyn a snažil sa urobiť maximum. Nešlo však o jednoduchú situáciu, jeho otec potreboval okamžitú pomoc. Aj keď ho pre svoje fyzické možnosti nedokázal otočiť do správnej polohy, nevzdal sa.

Správne rozhodnutie v správnej chvíli

Namiesto bezmocnosti prišlo pohotové rozhodnutie. Chlapec privolal suseda. Práve vďaka tomu mohol operátor okamžite začať telefonicky asistovanú resuscitáciu. V takýchto momentoch ide o sekundy. Srdce muža sa podarilo znovu rozbehnúť. Záchranári ho následne previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ smeroval do SÚSCH v Banskej Bystrici.

Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac