Má len 10 rokov, no stal sa hrdinom: Chlapec zachoval pokoj a pomohol zachrániť život vlastného otca

Niektoré situácie preveria človeka tak, že na ne nezabudne do konca života. Jedna taká sa odohrala na tiesňovej linke 155, kde zohral kľúčovú úlohu len 10-ročný chlapec.
Prípad zverejnilo na sociálnej sieti Facebook Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Keď sa dieťa nezľakne, ale koná
Peter Fusek z Krajského operačného strediska v Žiline prijal hovor, na ktorý tak skoro nezabudne. Na druhej strane linky bol vystrašený chlapec, no panike nepodľahol. Operátor si rýchlo uvedomil, že napriek nízkemu veku komunikuje s niekým, kto dokáže počúvať a reagovať.
Chlapec pozorne vnímal každý pokyn a snažil sa urobiť maximum. Nešlo však o jednoduchú situáciu, jeho otec potreboval okamžitú pomoc. Aj keď ho pre svoje fyzické možnosti nedokázal otočiť do správnej polohy, nevzdal sa.
Správne rozhodnutie v správnej chvíli
Namiesto bezmocnosti prišlo pohotové rozhodnutie. Chlapec privolal suseda. Práve vďaka tomu mohol operátor okamžite začať telefonicky asistovanú resuscitáciu. V takýchto momentoch ide o sekundy. Srdce muža sa podarilo znovu rozbehnúť. Záchranári ho následne previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ smeroval do SÚSCH v Banskej Bystrici.
