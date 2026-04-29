Desaťtisíce seniorov môžu dostať viac peňazí: Ostávajú posledné dni, pozrite sa, či ste medzi nimi

Lucia Mužlová
Ostávajú posledné dva dni.

Tento rok sa pravidlá mierne zmenili a 2 percentá z dane môžeme darovať aj obom rodičom. Zvyšné dve percentá neziskovej organizácii, ako sme už roky zvyknutí. Dokopy je to teda až 6 percent.

Nie každý rodič však má na tieto peniaze nárok. Musí poberať starobný dôchodok a mať dôchodkový vek a zároveň musel o dôchodok požiadať do 31. decembra 2025. Nárok má aj rodič, ktorý poberá invalidný alebo výsluhový dôchodok, musí však mať dôchodkový vek. Na ľudí, ktorí sú v predčasnom starobnom dôchodku, sa dve percentá nevzťahujú.

Podiel zaplatenej dane sa dá poukázať rodičovi prostredníctvom jedného vyhlásenia, ak zamestnancovi robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ. K tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Obe tlačivá musí daňovému úradu predložiť do 30. apríla.

Čas už len do 30. apríla

Podiel zaplatenej dane poukazuje daňovník podaním len jedného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého venuje časť zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii a zároveň aj rodičom. Ak podá viac samostatných vyhlásení, napríklad v jednom poukáže podiel zaplatenej dane pre rodiča a v druhom pre neziskovú organizáciu, má možnosť napraviť to do 30. apríla.

Finančná správa zdôraznila, že daňovníci musia uviesť všetkých prijímateľov na jednom tlačive a použiť aktuálne formuláre. Zároveň odporúča overiť, či je vybraný prijímateľ zapísaný v zozname Notárskej komory SR, inak nárok na poukázanie zanikne. Pri poukázaní 3 % je navyše potrebné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín.

Minimálna suma, ktorú je možné poukázať, sú tri eurá. Podiel sa ráta zo zaplatenej dane po odpočítaní daňových bonusov. Finančná správa preto vyzýva daňovníkov, aby si pred podaním vyhlásenia dôkladne skontrolovali všetky údaje, keďže neúplné alebo nečitateľné podanie môže znemožniť prevod financií.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to…

 

Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení

