Desaťtisíce seniorov môžu dostať viac peňazí: Ostávajú posledné dni, pozrite sa, či ste medzi nimi

Tento rok sa pravidlá mierne zmenili a 2 percentá z dane môžeme darovať aj obom rodičom. Zvyšné dve percentá neziskovej organizácii, ako sme už roky zvyknutí. Dokopy je to teda až 6 percent.
Nie každý rodič však má na tieto peniaze nárok. Musí poberať starobný dôchodok a mať dôchodkový vek a zároveň musel o dôchodok požiadať do 31. decembra 2025. Nárok má aj rodič, ktorý poberá invalidný alebo výsluhový dôchodok, musí však mať dôchodkový vek. Na ľudí, ktorí sú v predčasnom starobnom dôchodku, sa dve percentá nevzťahujú.
Podiel zaplatenej dane sa dá poukázať rodičovi prostredníctvom jedného vyhlásenia, ak zamestnancovi robil ročné zúčtovanie zamestnávateľ. K tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa. Obe tlačivá musí daňovému úradu predložiť do 30. apríla.
Čas už len do 30. apríla
Podiel zaplatenej dane poukazuje daňovník podaním len jedného vyhlásenia, prostredníctvom ktorého venuje časť zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii a zároveň aj rodičom. Ak podá viac samostatných vyhlásení, napríklad v jednom poukáže podiel zaplatenej dane pre rodiča a v druhom pre neziskovú organizáciu, má možnosť napraviť to do 30. apríla.
Finančná správa zdôraznila, že daňovníci musia uviesť všetkých prijímateľov na jednom tlačive a použiť aktuálne formuláre. Zároveň odporúča overiť, či je vybraný prijímateľ zapísaný v zozname Notárskej komory SR, inak nárok na poukázanie zanikne. Pri poukázaní 3 % je navyše potrebné doložiť potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín.
Minimálna suma, ktorú je možné poukázať, sú tri eurá. Podiel sa ráta zo zaplatenej dane po odpočítaní daňových bonusov. Finančná správa preto vyzýva daňovníkov, aby si pred podaním vyhlásenia dôkladne skontrolovali všetky údaje, keďže neúplné alebo nečitateľné podanie môže znemožniť prevod financií.
Nahlásiť chybu v článku