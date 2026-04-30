Mrazivé priznanie Mira Šmajdu: V Nepále bojoval s únoscami, dievča im vytrhol priamo z rúk

Miro Šmajda sa rozhodol definitívne odložiť masku rockovej hviezdy a vo svojej novinke prehovoril o momentoch, kedy išlo o holý život.
Spevák a bývalý finalista Česko Slovenskej superstar Miro Šmajda vydal nový krátky hudobný projekt (EP), ktorý je koncepčne postavený na náladách, pocitoch a príbehoch. Ako informoval instagramový profil Warner Music Czech Republic, EP Moodboard prináša tri česky spievané skladby doplnené filmovými videoklipmi a autentickými výpoveďami zo spevákovho života.
Hrdinom proti svojej vôli
Najsilnejší zážitok, pri ktorom Miro riskoval vlastnú bezpečnosť pre záchranu neznámeho človeka, prináša skladba Prší Prší. Počas pobytu v Nepále sa spevák a jeho spoločníci stali svedkami pokusu o únos mladého dievčaťa priamo na ulici.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Situácia si vyžadovala bleskovú reakciu a osobnú odvahu, pri ktorej museli čeliť agresívnej skupine mužov v dodávke. „Išli sme po ulici a zrazu pri jednom dievčati zastavila dodávka. Vyskákali chlapi a začali ju ťahať dnu. Adrenalín zafungoval, trochu sme sa pošťuchovali, schytali pár modrín, ale to dievča sme im našťastie vytrhli,“ prezradil Miro svoj hrdinský čin, vďaka ktorému sa mu podarilo zachrániť ľudský život.
Nahlásiť chybu v článku