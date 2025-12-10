Ďalší prešľap Inkognita: Rozhorčení diváci hovoria jasne, reláciu kazia hádači, ktorí to vraj preháňajú

Relácia, dlhé roky jedna z najobľúbenejších televíznych zábaviek na Slovensku, zažíva ďalšiu vlnu kritiky. Hoci už dávnejšie zaplavili sociálne siete komentáre divákov, ktorí tvrdia, že novšie časti už nemajú taký náboj, aký si pamätajú, tentokrát padla reč na samotných hádačov, ktorí im ležia v žalúdku. Predovšetkým ich správanie a ich reakcie.
Inkognito patrí medzi stabilnejšie relácie televízie Joj. Kombinácia hádania o povolaniach, zaujímavých príbehov ľudí, spontánnych situácií i zábavných historiek z nej spravili projekt, ktorí mnohým prirástol k srdcu. V poslednej dobe však začína pribúdať čoraz viac ostrých slov zo strany divákov, ktorí upozorňujú, že relácia už nie je tým, čím bývala. Tentokrát sa však sústredili na konkrétnych ľudí, ktorí zasadli na stoličky hádačov.
S čím sú nespokojní?
Okrem Michala Hudáka a Mariána Čekovského, ktorí sú už stálice Inkognita, je v relácii ešte ženská posila vnášajúca do projektu trochu jemnosti a svojských reakcií. Avšak práve tá lezie na nervy divákom, podľa ktorých to už preháňajú. Reč je o Evelyn a Zuzane Šebovej Kubovčíkovej, ktoré označili za „trápne“.
Väčšina divákov sa zhodla, že správanie oboch mladých žien je už príliš. „Tieto dve sú také trápne, ako aj celé Inkognito,“ nešetril slovami jeden muž. Padali miestami drsné komentáre, ktoré ukázali, akí sú fanúšikovia rozhorčení. „Dve atrapy. Nechápem, prečo ich tam pozývajú,“ narážal ďalší na Evelyn a Zuzanu. „Riadne trápne trúby obidve… To sa nedá ani pozerať,“ myslí si diváčka.
Niektorí spomenuli vo svojich reakciách na Facebooku obe známe ženy, no iní vyzdvihli vždy jednu z nich, ktorú očividne nemusia. „Už je tá Zuza trápna, a Evelyn to isté, už sa nedá na ne ani pozerať, keď tam budú, tak končím,“ uviedla jedna komentujúca. „Tá Zuza sa tak strašne opičí po svojom mužovi, veľmi chce byť vtipná, ale nejde jej to. A mangalica, to sa radšej ani vyjadrovať nebudem, lebo ma bloknú,“ napísal bez okolkov muž, ktorý spomenul Michala Kubovčíka. „Už ani jej muž nie je to čo býval,“ zareagoval iný na Zuzaninho manžela.
