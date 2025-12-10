Ďalší prešľap Inkognita: Rozhorčení diváci hovoria jasne, reláciu kazia hádači, ktorí to vraj preháňajú

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Diváci opäť vypenili.

Relácia, dlhé roky jedna z najobľúbenejších televíznych zábaviek na Slovensku, zažíva ďalšiu vlnu kritiky. Hoci už dávnejšie zaplavili sociálne siete komentáre divákov, ktorí tvrdia, že novšie časti už nemajú taký náboj, aký si pamätajú, tentokrát padla reč na samotných hádačov, ktorí im ležia v žalúdku. Predovšetkým ich správanie a ich reakcie. 

Inkognito patrí medzi stabilnejšie relácie televízie Joj. Kombinácia hádania o povolaniach, zaujímavých príbehov ľudí, spontánnych situácií i zábavných historiek z nej spravili projekt, ktorí mnohým prirástol k srdcu. V poslednej dobe však začína pribúdať čoraz viac ostrých slov zo strany divákov, ktorí upozorňujú, že relácia už nie je tým, čím bývala. Tentokrát sa však sústredili na konkrétnych ľudí, ktorí zasadli na stoličky hádačov.

S čím sú nespokojní?

Okrem Michala Hudáka a Mariána Čekovského, ktorí sú už stálice Inkognita, je v relácii ešte ženská posila vnášajúca do projektu trochu jemnosti a svojských reakcií. Avšak práve tá lezie na nervy divákom, podľa ktorých to už preháňajú. Reč je o Evelyn a Zuzane Šebovej Kubovčíkovej, ktoré označili za „trápne“.

Väčšina divákov sa zhodla, že správanie oboch mladých žien je už príliš. „Tieto dve sú také trápne, ako aj celé Inkognito,“ nešetril slovami jeden muž. Padali miestami drsné komentáre, ktoré ukázali, akí sú fanúšikovia rozhorčení. „Dve atrapy. Nechápem, prečo ich tam pozývajú,“ narážal ďalší na Evelyn a Zuzanu. „Riadne trápne trúby obidve… To sa nedá ani pozerať,“ myslí si diváčka.

Niektorí spomenuli vo svojich reakciách na Facebooku obe známe ženy, no iní vyzdvihli vždy jednu z nich, ktorú očividne nemusia. „Už je tá Zuza trápna, a Evelyn to isté, už sa nedá na ne ani pozerať, keď tam budú, tak končím,“ uviedla jedna komentujúca. „Tá Zuza sa tak strašne opičí po svojom mužovi, veľmi chce byť vtipná, ale nejde jej to. A mangalica, to sa radšej ani vyjadrovať nebudem, lebo ma bloknú,“ napísal bez okolkov muž, ktorý spomenul Michala Kubovčíka. „Už ani jej muž nie je to čo býval,“ zareagoval iný na Zuzaninho manžela.

Iba občas sa podarí nejaká vtipná hláška

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac