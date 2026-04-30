Projekt za milióny eur stojí: Výstavbu vojenskej nemocnice pozastavili, minister Kaliňák pripustil meškanie

Rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Na tlačovej konferencii to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice.
„Po súťaži, ktorá bola usporiadaná, vyhral súťažiaci, ktorý nielenže sa začal dostávať do omeškania, ale predovšetkým sme zistili pri pravidelných kontrolách, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá je až taká, že ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby,“ načrtol minister. Potrebné preto bolo podľa neho prerušiť výstavbu a spustiť znalecké zistenia. Následne avizuje vyvodenie dôsledkov.
Znalci posúdia ďalší postup
Znalci majú zistiť, či možno problémové časti stavby opraviť, alebo zbúrať a postaviť nanovo. Rozsah škôd zatiaľ nevedel odhadnúť. „Vieme odhadnúť to, že nám bola spôsobená zásadná škoda, ale ako ten rozsah napravíme, to budeme vedieť po znaleckom skúmaní, ktoré by sme mohli mať v priebehu budúceho týždňa, predpokladám,“ priblížil Kaliňák.
Čo sa týka vzťahu k zhotoviteľovi, k dispozícii sú viaceré alternatívy riešenia situácie. „Môže pokračovať po tom, čo predloží určité záruky k tomu, že vie dobre pokračovať v kvalite a v časovom horizonte. Môže dôjsť k zrušeniu zmluvy, môže dôjsť k nejakým nahradeniam. Sú možnosti, aby sme odňali časť, nielen celú stavbu. Myslím, že manažment, ktorý sa venuje tejto stavbe, má za cieľ, aby bola čo najskôr hotová a pokračovala ďalej,“ vysvetlil Kaliňák.
Termín dokončenia sa môže posunúť
Zároveň pripustil posun termínu dokončenia stavby. „To, ako to bude s časovým harmonogramom, budeme vedieť povedať podľa mňa v júni, keď už budeme mať to riešenie uplatnené a začne stavba znova fungovať,“ povedal Kaliňák. Areál stavby aktuálne stráži vojenská polícia. Podľa Kaliňáka je dôvodom, aby znalecké posudzovanie bolo adekvátne a nikto nerušil vykonanie úkonov dôležitých pre posúdenie ďalšieho postupu.
K otázke údajného nevyplácania faktúr subdodávateľom minister odpovedal, že táto téma nebola na stole. „My nie sme za to zodpovední toto úplne skúmať. Ale pravda je tá, že teraz už o tom vieme. Čiže chceme hovoriť so subdodávateľmi, aby sme mohli s nimi pokračovať, aby sa cítili komfortne, pretože to je pre nás dôležité. Pravda je, že tieto firmy, alebo jednu z nich minimálne, takáto povesť obchádza,“ dodal šéf rezortu obrany.
Nahlásiť chybu v článku