„Najlepší romantický film roka“: Diváci ocenili pohodový dej, pri ktorom si skvelo oddýchli

Máme pre vás tip na dokonalý film vhodný na pokojný večer počas predĺženého víkendu. Rozhodne vás chytí za srdce. Pochádza totiž z pera spisovateľky obľúbených a úspešných romantických filmov, ktoré miluje celý svet.
Od spisovateľky úspešných romantických príbehov
Máte chuť na romantiku a drámu súčasne? Pozrite si film Regretting You z roku 2025, ktorý je aktuálne na streamovacej platforme ShyShowtime v rebríčku najsledovanejších titulov číslom jeden, ako sme si všimli na FlixPatrole. Nájdete ho však aj na Apple TV+, HBO Max a na Prime Video.
Film vznikol podľa knižnej predlohy od spisovateľky Colleen Hoover, ktorá má na svojom konte viacero úspešných románov, ako napríklad It Ends With Us, ktorý tiež dostal svoje filmové spracovanie.
Snímka rozpráva príbeh o žene menom Morgan, s ktorou sa život nemazná. Po tragickej autonehode, pri ktorej zahynul jej manžel a jej sestra, si kladie otázku: prečo a kam tí dvaja spolu išli? Slovo „nevera“ ako prvý vysloví jej švagor. Morgan tak okrem smútku cíti aj sklamanie a hnev. Následne začne nachádzať čoraz viac dôkazov. Do konfliktu prichádza aj so svojou už dospelou dcérou Clarou, ktorá má pocit, že matka nesmúti „správnym“ spôsobom, preto rozptýlenie hľadá u svojho priateľa Milesa.
Vraj si pri ňom skvelo oddýchnete
Na filmovom portáli ČSFD mu diváci udelili hodnotenie 60 %, rovnako obstál aj na IMDb, kde má rating 6.0/10. Ocenili romantickosť príbehu, pohodový dej, pri ktorom si skvelo oddýchli, aj herecké výkony. Niektorí ho dokonca označili za jeden z najlepších filmov minulého roka. No skritizovali „predvídateľný tuctový príbeh“, ktorý označili za „klišé“.
Podľa divákov je však snímka určená skôr ženskému publiku, najmä citlivým romantickým dušiam.
„Jeden z najlepších romantických filmov roku 2025. Tento film má takmer všetko, skvelých hercov, jednoduchý dej, prirodzenú chémiu hlavných postáv, dramatickú zápletku a romantický príbeh.“
„Za mňa najlepší romantický film roka.“
„Presne ten typ oddychového filmu, ktorý som na dnešný večer hľadal,“ chvália diváci.
