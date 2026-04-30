Vodiči majú poriadne nervy: Toto sme tu nemali 4 roky. Jedna skupina je na tom ale lepšie

Ceny benzínov na Slovensku v 17. týždni mierne klesli, zatiaľ čo motorová nafta pokračovala v raste a dosiahla najvyššiu úroveň od konca novembra 2022. Benzín medzitýždňovo zlacnel len druhýkrát od začiatku aktuálneho roka. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili za liter 95-oktánového benzínu v priemere 1,688 eura, čo predstavuje pokles o 0,6 centa oproti predchádzajúcemu týždňu. Prémiové benzíny zlacneli o 0,2 centa na 1,877 eura za liter. Naopak, cena bežnej nafty stúpla o 1,5 centa na 1,787 eura za liter, kým prémiová nafta zlacnela o 1,2 centa na 1,917 eura.
Medziročný skok
V medziročnom porovnaní zostávajú ceny palív výrazne vyššie. 95-oktánový benzín je drahší o takmer 14 %, nafta o viac ako 26 % a prémiové palivá o približne 12 až 19 %. V porovnaní s priemerom Európskej únie však Slovensko patrí medzi lacnejšie krajiny. Cena nafty bola nižšia o 9,5 % a benzínu o 8,3 % oproti priemeru EÚ, čo radí Slovensko medzi desať najlacnejších štátov v Únii.
Ceny plynov a alternatívnych palív sa výraznejšie nemenili. Skvapalnený ropný plyn (LPG) zostal na úrovni 0,901 eura za liter, stlačený zemný plyn (CNG) zlacnel o 0,1 centa na 1,896 eura za kilogram a skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 1,1 centa na 1,822 eura za kilogram. Ekologický plyn bioLNG sa predával za nezmenených 1,944 eura za kilogram.
Cena vodíka ostala na stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri stredne rýchlom nabíjaní striedavým prúdom za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (jednosmerný prúd do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 23,6 %, CNG o 14 % a LNG o takmer 10 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával len nefosílny plyn bioLNG, a to o 8 %.
