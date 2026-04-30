Tajný odkaz pre Nedvěda? Dara Rolins priznala, čo jediné by vo svojom živote zmenila

Speváčka Dara Rolins je známa najmä svojím talentom a skladbami, ktoré môžu fanúšikovia počuť nielen na jej koncertoch, ale napríklad tiež ako titulnú skladbu k seriálu Sľub. Okrem toho je však Dara v centre pozornosti pre jej vzťah, keďže s Pavlom Nedvědom tvorí pár už niekoľko rokov a hoci sa okolo dvojice objavovali rôzne kauzy, vždy vyšlo najavo, že to boli len fámy a oni sú šťastní ako nikdy predtým.
Nedávno sa tiež dojatá speváčka podelila o novinku spojenú s dcérou. Lola je už totiž oficiálne dospelá a v marci oslávila 18 rokov. Čoskoro sa pritom chystá odísť študovať do Londýna a tak Dare ostane doma prázdne hniezdo. Viac detí speváčka nemala a hoci v relácii A SME TU priznala, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké mohla v tom čase urobiť, jedno by predsa len zmenila.
Otázka o druhom dieťati
Na otázku, či chcela viac detí, Dara odpovedala: „V jeden moment asi áno. A dneska som rada, že to nedopadlo, lebo asi by sa stalo to, čo sa mi stalo prvýkrát, že by som mala dieťa s človekom, s ktorým by som nezostala žiť až doteraz.“ Narážala pritom na to, že má Lauru s Matějom Homolom, s ktorým tvorila pár v rokoch 2005 až 2010.
„Keď som o tom uvažovala druhýkrát, ako o druhom dieťati, s druhým partnerom, tak tiež vlastne som si potom na chvíľku nebola istá, či on je ten človek, s ktorým chcem zostať do konca života, a preto som sa rozhodla mať iba Lauru a myslím si, že som sa rozhodla správne,“ dodala speváčka. Podľa špekulácií mala pritom hovoriť o Rytmusovi, s ktorým bola vo vzťahu sedem rokov.
Napriek tomuto jej priznaniu, speváčka prezradila, že predsa len nad jednou vecou premýšľa. Na otázku, či by vo svojom živote niečo zmenila, totiž odpovedala: „Keby sa dalo a ešte by som mala na výber, tak možno by som chcela ešte jedno dieťa. To je jediné.“
V jej slovách sa pritom skrýva tajný odkaz, keďže každý, kto vie čítať medzi riadkami, pochopí, že práve Pavel Nedvěd, s ktorým je dnes, by tak mohol byť pre ňu ten, s ktorým by chcela zostarnúť a s ktorým chce zostať do konca života.
Nahlásiť chybu v článku