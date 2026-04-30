Vodiči, pozor! Už o pár hodín sa to na cestách bude hemžiť policajtmi, ohlásili obrovskú akciu

Polícia počas štvrtka od 14.00 h do 20.00 h vykoná celoslovenskú osobitnú kontrolu v cestnej premávke. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová.
„Kontroly budú zamerané najmä na dodržiavanie tých pravidiel cestnej premávky, ktoré sú na základe analýz dopravných nehôd a poznatkov polície najčastejšími príčinami vzniku nehôd s následkami na živote a zdraví,“ priblížila Vilhanová.
Maximálny počet policajtov
Do akcie sa zapojí maximálny počet policajtov, využijú sa aj dostupné technické prostriedky na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky. Polícia zároveň apeluje na vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky, aby si uvedomili, že dodržiavaním pravidiel prispievajú nielen k vlastnej bezpečnosti, ale aj k ochrane života a zdravia ostatných.
„Polícia preto vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy a prispeli tak k ochrane života, zdravia a majetku na cestách,“ dodala hovorkyňa.
