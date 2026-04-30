Budovala mestečko pre vojakov NATO, štát chce od nej milión eur. Známa firma žiada súdy o ochranu

Martin Cucík
Spoločnosť Hyca dostávala štátne zákazky, budovala aj kontajnerové mestečko pre vojakov NATO. Dnes žiada o reštrukturalizáciu.

Situácia v pezinskej spoločnosti sa výrazne skomplikovala. Podnik, ktorý sa venuje stavebným zákazkám aj výrobe nadstavieb pre nákladné vozidlá, požiadal o súdnu ochranu pred veriteľmi. O jeho ďalšom osude sa tak bude rozhodovať v rámci reštrukturalizácie.

Návrh na reštrukturalizáciu podala samotná spoločnosť. Informoval o tom Denník E. Podľa denníka momentálne spoločnosť zamestnáva takmer 50 ľudí. Ak sa jej nepodarí splatiť veriteľom časť svojich dlhov, pravdepodobne skončí v konkurze.

Z dostupných finančných údajov je vidieť, že hospodárenie spoločnosti Hyca prešlo výraznými výkyvmi. Kým v roku 2020 firma vykázala zisk približne 309 000 eur, o rok neskôr sa dostala na viac ako 630 000 eur a následne prudko vyskočila až k hranici takmer dvoch miliónov eur v rokoch 2022 a 2023.

Podobný vývoj kopírovali aj tržby, ktoré z úrovne okolo 10,6 milióna eur postupne narástli až nad 35 miliónov eur. Toto tempo však nevydržalo a v roku 2024 prišiel citeľný pokles, keď tržby klesli na približne 15,2 milióna eur a zisk sa prepadol na zhruba 622 000 eur.

Sporný projekt pre armádu NATO

Do finančných ťažkostí mohol výrazne zasiahnuť aj konflikt so štátom. Hyca totiž realizovala výstavbu kontajnerového ubytovania pre tisíce vojakov NATO, ktorú nedokončila v stanovenom termíne. Zákazku dostala počas vlády Igora Matoviča, ministrom obrany bol v tom čase Jaroslav Naď. Za meškanie jej boli vyrubené penále presahujúce 1,1 milióna eur.

Zároveň sa ukázalo, že spoločnosť Hyca si doplnila predmet podnikania o poskytovanie stravovacích služieb iba šesť dní pred podpisom kontraktu v hodnote viac ako tri milióny eur, ktorý sa týkal zabezpečenia stravy pre vojakov.

Firma však odmieta zodpovednosť a tvrdí, že zdržanie spôsobila nepripravenosť infraštruktúry zo strany objednávateľa, konkrétne problémy s dodávkou elektriny.

Tieto pohľadávky z viacerých dôvodov neuznávame, na základe čoho aktuálne neexistuje žiadny relevantný dôvod plniť ich. Faktúry, ktorými boli tieto pokuty uplatnené, boli protokolárne vrátené spolu s písomným odôvodnením,“ reagoval v roku 2025 majiteľ spoločnosti Pavol Cagáň pre portál Aktuality.

Zároveň si podnik voči štátu uplatňuje vlastnú pohľadávku vo výške viac ako 900-tisíc eur. Podľa spoločnosti má pokrývať zvýšené náklady na projekt.

Problémové dotácie

Podnik sa do povedomia dostal aj skôr, a to najmä v súvislosti so štátnou podporou. Pri projekte v Rimavskej Sobote získal dotáciu 660-tisíc eur na rozšírenie výroby a vytvorenie nových pracovných miest. Neskôr však musel tieto peniaze vrátiť, keďže porušil podmienky ich čerpania.

Napriek komplikáciám firma naďalej získava verejné zákazky. Podľa upozornení Nadácie Zastavme korupciu sa výrazne podieľa aj na dodávkach techniky pre štátny podnik Hydromeliorácie. Zmluva zahŕňa rôzne stroje a vozidlá v hodnote viac ako 4,3 milióna eur.

Odporúčané články
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov. Spomína prelomový prípad
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Druhá svetová vojna
Z muža vybral zaživa vnútornosti, plynovanie vychudnutých žien ho vydesilo. Lekár dostal od prezidenta milosť
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov

