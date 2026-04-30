Budovala mestečko pre vojakov NATO, štát chce od nej milión eur. Známa firma žiada súdy o ochranu

Situácia v pezinskej spoločnosti sa výrazne skomplikovala. Podnik, ktorý sa venuje stavebným zákazkám aj výrobe nadstavieb pre nákladné vozidlá, požiadal o súdnu ochranu pred veriteľmi. O jeho ďalšom osude sa tak bude rozhodovať v rámci reštrukturalizácie.
Návrh na reštrukturalizáciu podala samotná spoločnosť. Informoval o tom Denník E. Podľa denníka momentálne spoločnosť zamestnáva takmer 50 ľudí. Ak sa jej nepodarí splatiť veriteľom časť svojich dlhov, pravdepodobne skončí v konkurze.
Z dostupných finančných údajov je vidieť, že hospodárenie spoločnosti Hyca prešlo výraznými výkyvmi. Kým v roku 2020 firma vykázala zisk približne 309 000 eur, o rok neskôr sa dostala na viac ako 630 000 eur a následne prudko vyskočila až k hranici takmer dvoch miliónov eur v rokoch 2022 a 2023.
Podobný vývoj kopírovali aj tržby, ktoré z úrovne okolo 10,6 milióna eur postupne narástli až nad 35 miliónov eur. Toto tempo však nevydržalo a v roku 2024 prišiel citeľný pokles, keď tržby klesli na približne 15,2 milióna eur a zisk sa prepadol na zhruba 622 000 eur.
Sporný projekt pre armádu NATO
Do finančných ťažkostí mohol výrazne zasiahnuť aj konflikt so štátom. Hyca totiž realizovala výstavbu kontajnerového ubytovania pre tisíce vojakov NATO, ktorú nedokončila v stanovenom termíne. Zákazku dostala počas vlády Igora Matoviča, ministrom obrany bol v tom čase Jaroslav Naď. Za meškanie jej boli vyrubené penále presahujúce 1,1 milióna eur.
Zároveň sa ukázalo, že spoločnosť Hyca si doplnila predmet podnikania o poskytovanie stravovacích služieb iba šesť dní pred podpisom kontraktu v hodnote viac ako tri milióny eur, ktorý sa týkal zabezpečenia stravy pre vojakov.
Firma však odmieta zodpovednosť a tvrdí, že zdržanie spôsobila nepripravenosť infraštruktúry zo strany objednávateľa, konkrétne problémy s dodávkou elektriny.
„Tieto pohľadávky z viacerých dôvodov neuznávame, na základe čoho aktuálne neexistuje žiadny relevantný dôvod plniť ich. Faktúry, ktorými boli tieto pokuty uplatnené, boli protokolárne vrátené spolu s písomným odôvodnením,“ reagoval v roku 2025 majiteľ spoločnosti Pavol Cagáň pre portál Aktuality.
Zároveň si podnik voči štátu uplatňuje vlastnú pohľadávku vo výške viac ako 900-tisíc eur. Podľa spoločnosti má pokrývať zvýšené náklady na projekt.
Problémové dotácie
Podnik sa do povedomia dostal aj skôr, a to najmä v súvislosti so štátnou podporou. Pri projekte v Rimavskej Sobote získal dotáciu 660-tisíc eur na rozšírenie výroby a vytvorenie nových pracovných miest. Neskôr však musel tieto peniaze vrátiť, keďže porušil podmienky ich čerpania.
Napriek komplikáciám firma naďalej získava verejné zákazky. Podľa upozornení Nadácie Zastavme korupciu sa výrazne podieľa aj na dodávkach techniky pre štátny podnik Hydromeliorácie. Zmluva zahŕňa rôzne stroje a vozidlá v hodnote viac ako 4,3 milióna eur.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku