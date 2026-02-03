Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Svetom v súčasnosti otriasa kauza masívnych rozmerov. Na povrch sa dostávajú ďalšie a ďalšie informácie o tom, kto všetko si podával ruky a vymieňal správy s odsúdeným, dnes už nebohým zločincom Jeffreyom Epsteinom. Do jeho područia sa mala dostať aj Slovenka Nadia Marcinko. Čo sa s ňou stalo?
Učarovala mu ako 15-ročná
Ako sme vás informovali, Jeffrey Epstein mal mať väzby aj na Slovensku. Miroslav Lajčák popiera, že by bol zapletený do transakcií s Epsteinom alebo s ním riešil akékoľvek sexuálne služby. Komunikáciu s ním označil za chybu a za „hlúpe mužské egá v akcii“.
V spisoch sa malo objaviť aj meno ďalšieho Slováka, diplomata Andreja Drobu. Kedysi bol riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí a bol zapojený do zabezpečenia plánovaného stretnutia vo Viedni. Tu to však ani zďaleka nekončí.
O Epsteinovi vyplávalo na povrch aj to, že sa mal zdržiavať v Bratislave a v Prešove, pričom kontakty mu núkali „typickú slovenskú krásu“. Jednou zo žien, ktorá mu učarovala, mala byť aj žena známa pod menom Nadia Marcinko (Naďa Marcinková).
Nazýval ju svojou sexuálnou otrokyňou
Web The Independent píše, že Nadia bola pôvodom z východného Slovenska, no Jeffrey Epstein ju so sebou vzal do Spojených štátov v roku 2001, v čase, keď mala ešte len 15 rokov. Údajne s ňou mal Epstein bližší vzťah ako s ostatnými Slovenkami, s ktorými mal byť v kontakte.
