Lidl hlási veľkú novinku, ktorá zmení nakupovanie. Pridáva sa aj Biedronka a Kaufland

Samoobslužné pokladnice v obchodoch prechádzajú ďalšou veľkou zmenou. To, čo ešte pred pár rokmi pôsobilo ako moderná novinka, sa dnes rýchlo mení na inteligentný systém, ktorý má zákazníkom urýchliť nákup a odstrániť zbytočné kroky pri platení. Do hry totiž vstupuje umelá inteligencia, automatizácia aj nové spôsoby nakupovania priamo pri regáloch.
Trend, ktorý sa už rozširuje v Česku aj vo veľkých zahraničných obchodných sieťach, sa postupne dostáva aj do ďalších častí európskeho maloobchodu. Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť platenie, najmä pri produktoch bez čiarových kódov, ako je ovocie, zelenina či pečivo. Práve tieto kategórie boli dlhodobo slabým miestom samoobslužných pokladníc, keďže zákazníci museli manuálne vyhľadávať položky v zozname, čo celý proces spomaľovalo.
Nové riešenia založené na umelej inteligencii však dokážu tovar rozpoznať automaticky alebo ponúknuť rýchlejšie možnosti výberu bez zdĺhavého hľadania. Ako sme vás informovali, týmto smerom sa už vydal aj český reťazec Albert, ktorý začína umelú inteligenciu postupne implementovať do svojich samoobslužných pokladníc. Spýtali sme sa preto na podobné plány našich najväčších obchodných reťazcov.
Slovenské reťazce zrýchľujú modernizáciu
Na rozširovanie samoobslužného nakupovania stavil aj Kaufland. Reťazec prezradil, že tento spôsob platenia je už dostupný vo všetkých jeho predajniach na Slovensku a patrí medzi kľúčové nástroje na zrýchlenie obsluhy zákazníkov.
„Spoločnosť Kaufland dlhodobo dbá na vysoký štandard zákazníckeho servisu a neustále robíme maximum pre to, aby sme proces nakupovania urýchlili a skvalitnili. Preto našim zákazníkom ponúkame popri klasických pokladniciach možnosť využívať aj samoobslužné pokladnice, ktoré sú k dispozícii vo všetkých našich 88 predajniach na Slovensku. Aktuálne je zákazníkom k dispozícii 800 samoobslužných pokladníc,“ vyjadril sa pre interez reťazec.
Kaufland zároveň zdôrazňuje, že pri samoobslužnom nakupovaní nezostáva len pri rozširovaní počtu pokladníc. Reťazec investuje aj do ich modernizácie a zákazníkom ponúka službu K-Scan, ktorá celý proces nákupu ešte viac urýchľuje. Teda podobné riešenie, aké chystá Lidl.
„Tieto pokladnice priebežne modernizujeme z hľadiska softvéru, aktívne ich vymieňame za novšie modely a postupne navyšujeme ich celkový počet. Našou prioritou zostáva prinášať inovatívne služby, a preto okrem samotnej modernizácie pokladničných zón ponúkame aj službu K-Scan, navrhnutú pre rýchlejší a komfortnejší nákup. Prostredníctvom nej si nakupujúci sami načítajú produkty a plynule zaplatia priamo pri samoobslužných pokladniciach. Veríme, že aj vďaka týmto krokom sa nám darí neustále zvyšovať komfort zákazníkov pri nakupovaní.“
Lidl chystá skenovanie počas nákupu
Nemecký Lidl pre našu redakciu potvrdil, že pri modernizácii predajní sa zameriava najmä na technológie, ktoré dokážu urýchliť nákup a zvýšiť komfort zákazníkov.
„Neustále skvalitňovanie zákazníckeho zážitku a zefektívňovanie nákupného procesu sú pre nás kľúčovými prioritami. Reagujeme na moderné trendy a neustále investujeme do inovácií, ktoré našim zákazníkom šetria čas a prinášajú vyšší komfort. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom plynulý, rýchly a maximálne pohodlný nákup. Preto kontinuálne investujeme nielen do rozširovania siete samoobslužných pokladníc, ale najmä do ich najmodernejšej generácie a smart technológií, ktoré nákupný proces posúvajú na novú úroveň,“ vyjadril sa pre interez reťazec.
Zároveň dodal, že samoobslužné pokladnice sa už stali bežnou súčasťou väčšiny jeho predajní a nechýbajú ani v novootváraných prevádzkach. „V súčasnosti sú samoobslužné pokladnice štandardom už takmer vo všetkých našich prevádzkach vrátane novootváraných predajní. Dôkazom je aj naša najnovšia predajňa v Rajci, kde sme nasadili najnovšiu generáciu samoobslužných pokladníc.“
Najväčšou novinkou, na ktorú sa zákazníci môžu tešiť, je zavedenie takzvaného self-scanningu. Táto technológia umožní nakupujúcim skenovať produkty už počas prechádzania predajňou, čím sa výrazne skráti čas strávený pri pokladnici. Lidl nám zároveň prezradil, že testuje aj ďalšie riešenia využívajúce umelú inteligenciu.
„S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uzatvoril reťazec.
Biedronka prináša skúsenosti z Poľska
Do moderných technológií investuje aj Biedronka, ktorá patrí medzi najnovších hráčov na slovenskom maloobchodnom trhu. Poľský reťazec pritom využíva skúsenosti z domáceho trhu, kde podobné riešenia testoval a zavádzal už niekoľko rokov.
„Na Slovensku má viac ako 3/4 našich predajní samoobslužné pokladnice. Všetky sú už vybavené rozpoznávaním produktov pomocou umelej inteligencie. Túto technológiu úspešne využívame už niekoľko rokov a najskôr sme ju testovali v Poľsku v 17 500 samoobslužných pokladniciach v našej sieti takmer 4 000 prevádzok,“ vyjadril sa reťazec pre interez.
Podľa vedenia Biedronky zohráva umelá inteligencia v samoobslužných pokladniciach dôležitú úlohu už dnes. Reťazec tvrdí, že systém sa vďaka strojovému učeniu priebežne zdokonaľuje a dokáže čoraz presnejšie rozpoznávať jednotlivé produkty.
„Naše samoobslužné pokladnice fungujú okrem iného na báze technológií umelej inteligencie – strojového učenia, ktoré im umožňuje postupne a samostatne zlepšovať schopnosť presne navrhovať produkty. Zákazníci samoobslužné pokladnice radi využívajú, pretože skracujú čas potrebný na nakupovanie,“ zakončil pre interez Bartosz Ciuruś, operational director v Biedronke Slovensko.
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