Lidl hlási veľkú novinku, ktorá zmení nakupovanie. Pridáva sa aj Biedronka a Kaufland

Pokladnice Biedronky a Lidla

Ilustračná foto: Facebook (Lidl Slovensko)/Biedronka

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Obchodné reťazce na Slovensku sa čoraz viac začínajú spoliehať na automatizáciu a umelú inteligenciu. Najväčšiu novinku chystá Lidl, tovar si budeme môcť skenovať priamo počas nakupovania.

Samoobslužné pokladnice v obchodoch prechádzajú ďalšou veľkou zmenou. To, čo ešte pred pár rokmi pôsobilo ako moderná novinka, sa dnes rýchlo mení na inteligentný systém, ktorý má zákazníkom urýchliť nákup a odstrániť zbytočné kroky pri platení. Do hry totiž vstupuje umelá inteligencia, automatizácia aj nové spôsoby nakupovania priamo pri regáloch.

Trend, ktorý sa už rozširuje v Česku aj vo veľkých zahraničných obchodných sieťach, sa postupne dostáva aj do ďalších častí európskeho maloobchodu. Jeho hlavným cieľom je zjednodušiť a zrýchliť platenie, najmä pri produktoch bez čiarových kódov, ako je ovocie, zelenina či pečivo. Práve tieto kategórie boli dlhodobo slabým miestom samoobslužných pokladníc, keďže zákazníci museli manuálne vyhľadávať položky v zozname, čo celý proces spomaľovalo.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Obľúbený reťazec prichádza s veľkou zmenou. Verným zákazníkom ponúkne aj produkty zadarmo
2.
Nový poľský reťazec otvára prvú predajňu na Slovensku. Nakupovať v nej budeme už v lete
3.
McDonald’s dnes otvoril unikátnu slovenskú reštauráciu, je prvá svojho druhu. Prekvapil aj lokalitou
Zobraziť všetky články (416)

Nové riešenia založené na umelej inteligencii však dokážu tovar rozpoznať automaticky alebo ponúknuť rýchlejšie možnosti výberu bez zdĺhavého hľadania. Ako sme vás informovali, týmto smerom sa už vydal aj český reťazec Albert, ktorý začína umelú inteligenciu postupne implementovať do svojich samoobslužných pokladníc. Spýtali sme sa preto na podobné plány našich najväčších obchodných reťazcov.

Slovenské reťazce zrýchľujú modernizáciu

Na rozširovanie samoobslužného nakupovania stavil aj Kaufland. Reťazec prezradil, že tento spôsob platenia je už dostupný vo všetkých jeho predajniach na Slovensku a patrí medzi kľúčové nástroje na zrýchlenie obsluhy zákazníkov.

„Spoločnosť Kaufland dlhodobo dbá na vysoký štandard zákazníckeho servisu a neustále robíme maximum pre to, aby sme proces nakupovania urýchlili a skvalitnili. Preto našim zákazníkom ponúkame popri klasických pokladniciach možnosť využívať aj samoobslužné pokladnice, ktoré sú k dispozícii vo všetkých našich 88 predajniach na Slovensku. Aktuálne je zákazníkom k dispozícii 800 samoobslužných pokladníc,“ vyjadril sa pre interez reťazec.

Samoobslužná pokladnica v Kauflande
Foto: interez.sk (Roland Brožkovič)

Kaufland zároveň zdôrazňuje, že pri samoobslužnom nakupovaní nezostáva len pri rozširovaní počtu pokladníc. Reťazec investuje aj do ich modernizácie a zákazníkom ponúka službu K-Scan, ktorá celý proces nákupu ešte viac urýchľuje. Teda podobné riešenie, aké chystá Lidl.

„Tieto pokladnice priebežne modernizujeme z hľadiska softvéru, aktívne ich vymieňame za novšie modely a postupne navyšujeme ich celkový počet. Našou prioritou zostáva prinášať inovatívne služby, a preto okrem samotnej modernizácie pokladničných zón ponúkame aj službu K-Scan, navrhnutú pre rýchlejší a komfortnejší nákup. Prostredníctvom nej si nakupujúci sami načítajú produkty a plynule zaplatia priamo pri samoobslužných pokladniciach. Veríme, že aj vďaka týmto krokom sa nám darí neustále zvyšovať komfort zákazníkov pri nakupovaní.“

Lidl chystá skenovanie počas nákupu

Nemecký Lidl pre našu redakciu potvrdil, že pri modernizácii predajní sa zameriava najmä na technológie, ktoré dokážu urýchliť nákup a zvýšiť komfort zákazníkov.

Neustále skvalitňovanie zákazníckeho zážitku a zefektívňovanie nákupného procesu sú pre nás kľúčovými prioritami. Reagujeme na moderné trendy a neustále investujeme do inovácií, ktoré našim zákazníkom šetria čas a prinášajú vyšší komfort. Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom plynulý, rýchly a maximálne pohodlný nákup. Preto kontinuálne investujeme nielen do rozširovania siete samoobslužných pokladníc, ale najmä do ich najmodernejšej generácie a smart technológií, ktoré nákupný proces posúvajú na novú úroveň,“ vyjadril sa pre interez reťazec.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO
Bratislavská metropolitná predajňa Lidl
Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

Zároveň dodal, že samoobslužné pokladnice sa už stali bežnou súčasťou väčšiny jeho predajní a nechýbajú ani v novootváraných prevádzkach. „V súčasnosti sú samoobslužné pokladnice štandardom už takmer vo všetkých našich prevádzkach vrátane novootváraných predajní. Dôkazom je aj naša najnovšia predajňa v Rajci, kde sme nasadili najnovšiu generáciu samoobslužných pokladníc.

Najväčšou novinkou, na ktorú sa zákazníci môžu tešiť, je zavedenie takzvaného self-scanningu. Táto technológia umožní nakupujúcim skenovať produkty už počas prechádzania predajňou, čím sa výrazne skráti čas strávený pri pokladnici. Lidl nám zároveň prezradil, že testuje aj ďalšie riešenia využívajúce umelú inteligenciu.

S cieľom ešte viac posilniť pozitívny zákaznícky zážitok plánujeme v priebehu tohto roka spustiť riešenie self-scanningu. Zákazníci tak dostanú možnosť skenovať tovar priebežne priamo počas nákupu pri regáloch, čo výrazne urýchli ich nákup. Aktívne testujeme aj nové technológie založené na umelej inteligencii (AI), aby sme zákazníkom umožnili svoj nákup vybaviť ešte efektívnejšie a rýchlejšie,“ uzatvoril reťazec.

Biedronka prináša skúsenosti z Poľska

Do moderných technológií investuje aj Biedronka, ktorá patrí medzi najnovších hráčov na slovenskom maloobchodnom trhu. Poľský reťazec pritom využíva skúsenosti z domáceho trhu, kde podobné riešenia testoval a zavádzal už niekoľko rokov.

Samoobslužné pokladnice Biedronky
Foto: Biedronka

Na Slovensku má viac ako 3/4 našich predajní samoobslužné pokladnice. Všetky sú už vybavené rozpoznávaním produktov pomocou umelej inteligencie. Túto technológiu úspešne využívame už niekoľko rokov a najskôr sme ju testovali v Poľsku v 17 500 samoobslužných pokladniciach v našej sieti takmer 4 000 prevádzok,“ vyjadril sa reťazec pre interez.

Podľa vedenia Biedronky zohráva umelá inteligencia v samoobslužných pokladniciach dôležitú úlohu už dnes. Reťazec tvrdí, že systém sa vďaka strojovému učeniu priebežne zdokonaľuje a dokáže čoraz presnejšie rozpoznávať jednotlivé produkty.

Naše samoobslužné pokladnice fungujú okrem iného na báze technológií umelej inteligencie – strojového učenia, ktoré im umožňuje postupne a samostatne zlepšovať schopnosť presne navrhovať produkty. Zákazníci samoobslužné pokladnice radi využívajú, pretože skracujú čas potrebný na nakupovanie,“ zakončil pre interez Bartosz Ciuruś, operational director v Biedronke Slovensko.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obľúbený reťazec prichádza s veľkou zmenou. Verným zákazníkom ponúkne aj produkty zadarmo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Našli sme najlacnejšie kúpalisko za 5 €. 8 miest na Slovensku, kde sa okúpete za najmenej peňazí
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Spoločnosť GymBeam sa vyjadrila k extrémnemu nárastu ceny proteínov: “Frustráciu plne chápeme”
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac