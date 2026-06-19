Costa kontaktoval Rusov poza chrbát: Merz ho skritizoval, Robert Fico ocenil otvorenie komunikácie

Robert Fico, Janez Jansa, Andrej Babiš a Bart De Wever počas samitu

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
Fico ocenil otvorenie komunikácie s Ruskom zo strany Costovho úradu.

Predseda Európskej rady António Costa bol akčný a kontaktoval ruskú stranu, s ktorou otvoril komunikáciu. To, čo lídri EÚ skritizovali naopak ocenil premiér Robert Fico.

Vopred neoznámená iniciatíva predsedu Európskej rady Antónia Costu smerom k Rusku vyvolala na samite Európskej únie v Bruseli nevôľu. Po jeho rokovaniach s Moskvou sa v nemeckých vládnych kruhoch hovorilo o „urážke“, informovala v piatok agentúra DPA, píše TASR.

Spolkový kancelár Friedrich Merz na samite vyhlásil, že Costa je reprezentantom Európskej únie, ale nie je sprostredkovateľom. Podľa informácií DPA nespokojnosť s Costovým počínaním vyjadrili aj ďalšie hlavy štátov a vlád vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Antonio Costa
Foto: SITA/AP

Hlavnou témou rozhovorov na samite v prvý deň rokovania bola iniciatíva predsedu Európskej rady týkajúca sa Ruska, ktorú pred samitom odhalil magazín Politico, napísala DPA. Kancelária Antónia Costu následne potvrdila, že s Ruskom nadviazala kontakty týkajúce sa otvorenia diplomatických kanálov, ale bez akejkoľvek obsahovej výmeny názorov a bez rokovaní. Podľa zistení DPA išlo o dva telefonáty, ktoré uskutočnil šéf Costovej kancelárie Pedro Lourtie.

Pobaltské krajiny zúrili

Predseda Európskej rady obhajoval na samite kontakty smerom k Moskve. „Cieľom bolo byť pripravený, keď príde ten správny okamih na obhajobu záujmov EÚ,“ argumentoval podľa jedného zdroja DPA predseda Európskej rady na jej zasadnutí. Nemecké vládne kruhy však túto iniciatívu označili za „nekoordinovanú“ a „neprofesionálnu“. Hlavy štátov a vlád boli o nej informované až dodatočne, pripomenula DPA.

Na to poukázala tiež ruská agentúra TASS s odvolaním sa na informácie magazínu Politico, ktorý napísal, že mnohí európski lídri neboli o kontaktoch s Moskvou oboznámení. Podľa Politica sa niektorí dozvedeli o tejto iniciatíve až po jej medializácii, pričom pobaltské krajiny priam „zúrili“.

Dôrazný nesúhlas s tým, aby sa EÚ zapojila do rokovaní s Ruskom v piatok vyjadril nový lotyšský premiér Andris Kulbergs. „Musia existovať jasné náznaky, že Rusko je na to pripravené. Dnes nič také nevidíme,“ povedal Kulbergs novinárom po príchode na druhý deň zasadnutia Európskej rady v Bruseli. „Nemá zmysel vyhľadávať diplomatické kanály, ak neexistuje dôvod na rokovania,“ myslí si.

Sergej Lavrov
Foto: SITA/AP

Belgický premiér Bart De Wever zdôraznil, že EÚ musí mať miesto pri stole pri mierových rokovaniach s Ruskom, a to vždy, keď sa rozhovory budú týkať záujmov Únie. Podobne ako ostatní lídri však zdôraznil, že Putin nemá záujem zapojiť sa do serióznych rokovaní o udržateľnom a prijateľnom riešení vojny na Ukrajine. Podľa názoru belgického premiéra môže o veciach týkajúcich sa celého 27-členného bloku rokovať iba predseda Európskej rady.

Podľa holandského premiéra Roba Jettena bude EÚ v prípade začiatku rokovaní s Ruskom jednotná. „Hneď, ako sa prejaví ochota rokovať, je samozrejmé, že aj EÚ je pripravená rokovať o bezpečnostných zárukách, ktoré všetci potrebujeme, a o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Ruskom. Nebudeme sa ďalej hádať o tom, kto bude v mene EÚ rokovať,“ povedal.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odmietol Európsku úniu ako vhodného partnera na rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, napísala DPA.

Fico otvorenie komunikácie s Ruskom ocenil

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok na tlačovej konferencii privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Costu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa premiéra je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie, informuje osobitný spravodajca TASR.

Robert Fico
Foto: TASR – Daniel Stehlík

Fico zdôraznil, že patrí medzi premiérov, ktorí sú otvorení komunikácii s Ruskom. Považuje to za dôležité aj z dôvodu preniknutia dronov na územia členských štátov Európskej únie. Pripomenul, že dron naložený výbušninami nedávno zachytili vo vodách v blízkosti Grécka.

„Teraz neriešime otázku, že kto by to mal byť, ako by to malo vyzerať, riešime tému, či áno alebo nie. Ja dávam prednosť určite negociácii a dialógu pred vojnou,“ uviedol Fico, podľa ktorého sa nehovorí o negociácii s Ruskom, ale o komunikácii.

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