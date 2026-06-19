Týmto kúpaliskám sa radšej vyhnite: Hygienici zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Záber na jazero a mapa kúpalísk

Foto: TASR/UVZSR (reprofoto)

Roland Brožkovič
TASR
Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných celkovo viac ako 80 prírodných vodných plôch.

Letná sezóna je už v týchto dňoch v plnom prúde, Slovensko zasiahli horúčavy a mnohých to preto logicky ťahá na kúpaliská, či už prírodné, alebo umelé. Treba si však dať veľký pozor na to, aké kúpaliská navštevujeme a aká je tam kvalita vody. Úrad verejného zdravotníctva SR preto bude celé leto monitorovať vodné plochy na našom území a my o tom budeme pravidelne informovať.

Počas tohtoročnej kúpacej sezóny bude monitorovaných celkovo viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym štatútom a typom rekreácie. Pred začiatkom kúpacej sezóny bola povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk a 181 bazénov. Ďalšie sú v príprave na prevádzku. Výsledky štandardnej predsezónnej kontroly potvrdili vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie aj na viacerých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou.

Problémové kúpaliská

Zatiaľ nevyhovuje jedno kúpalisko, no tento zoznam sa bude zrejme rozširovať, pretože z mnohých ešte nie sú výsledky. Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významného ukazovateľa cyanobaktérie zaznamenané na Štrkovisku Čaňa. „Na uvedenej lokalite voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ zdôraznil ÚVZ.

Kontroly pred kúpacou sezónou ukázali možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom aj v prípade plážového kúpaliska Jazero v Košiciach. Dôvodom sú zvýšené hodnoty ukazovateľa cyanobaktérie. Možné zvýšené zdravotné riziko pre tieto osoby platí aj pre Ružín (Počkaj Beach), kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias.

Mapa kúpalísk
Foto: UVZSR (reprofoto)

V prípade kúpalísk, či už umelých alebo prírodných, sa kontroly zameriavajú na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov vyplývajúcich z platných predpisov: stav bazénov, čistota areálu, dodržiavanie prevádzkového poriadku a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie rekreantov a kvalitu rekreácie.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) zároveň vykonávajú vlastný odber a analýzy vzoriek na kontrolu kvality vody na kúpanie. Na umelých kúpaliskách kontrolujú fyzikálne a chemické ukazovatele – teplota a pH vody, obsah chlóru, ďalej mikrobiologické ukazovatele na prítomnosť niektorých mikroorganizmov, ako napríklad E. coli alebo črevné enterokoky, ako aj biologické ukazovatele – napríklad riasy, cyanobaktérie či bičíkovce.

V rámci štátneho zdravotného dozoru sa RÚVZ v tejto kúpacej sezóne zamerajú na vybraných umelých kúpaliskách na cielený monitoring prítomnosti améb. „Ide o bazény a kúpaliská v zariadeniach, pri ktorých možno vzhľadom na ich charakter, prevádzkové podmienky alebo predchádzajúce zistenia predpokladať vyššie riziko výskytu améb,“ priblížil úrad.

Kontrolujú to aj prevádzkovatelia

Kvalitu vody na kúpaliskách pravidelne kontrolujú aj ich prevádzkovatelia. Výsledky kontrol sú povinní predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V prípade nedostatkov v kvalite sú okrem toho povinní bezodkladne situáciu oznámiť RÚVZ, a to vrátane opatrení vykonaných na zlepšenie kvality vody na kúpanie. Frekvencia kontroly kvality vody v bazénoch je pre jednotlivé ukazovatele rôzna.

Bratislavské jazero Draždiak
Ilustračná foto: TASR – Pavol Zachar

Prírodné vodné plochy, ktoré nemajú prevádzkovateľa a majú tzv. neorganizovanú rekreáciu, sledujú RÚVZ v časových odstupoch podľa ich dôležitosti pre rekreáciu. Ak ide o lokality s vyššou návštevnosťou, kontroly sú vykonávané pravidelne každé dva týždne. Ak ide len o príležitostne využívané vodné plochy, kontroly sú vykonávané orientačne.

Kúpaliská, ktoré majú povolenú prevádzku, vykazovali na základe výsledkov štandardných kontrol v jednotlivých bazénoch vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Na niektorých kúpaliskách zatiaľ podľa ÚVZ nie sú v prevádzke všetky bazény, mnohé z nich sa budú otvárať iba postupne, predovšetkým podľa počasia a záujmu verejnosti. „Na mnohých sezónnych kúpaliskách v týchto dňoch stále ešte prebiehajú prípravné práce. Príslušné RÚVZ vykonávajú priebežne obhliadky pripravenosti kúpalísk a ukladajú podmienky pre začatie prevádzky,“ doplnil úrad.

ÚVZ SR pripravil pre verejnosť interaktívne mapy s informáciami o kvalite vody na kúpanie na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách, ktoré sú dostupné na jeho webe.

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