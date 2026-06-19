Evidujú úmrtie a množstvo hospitalizovaných: Polícia varuje, maloletí užívajú výrobky s obsahom CBD a CBG

Drogy majú čoraz negatívnejší vplyv na zdravie a bezpečnosť. Sú dostupnejšie, rozmanitejšie a účinnejšie. Leto býva zvyčajne obdobím, keď dochádza ku skúšaniu rôznych látok, pri maloletých ide najmä o alkohol, no v poslednom období sa v zozname nachádzajú aj látky ako CBD alebo CBG.
Aj polícia v uplynulom období zaznamenala viaceré prípady závažných zdravotných komplikácií osôb po užití výrobkov prezentovaných ako produkty s obsahom CBD alebo CBG. Okrem nútených hospitalizácií maloletých osôb eviduje polícia aj prípad, ktorý sa skončil úmrtím mladého človeka. Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PPZ) preto vystríha verejnosť pred rastúcim rizikom spojeným s výrobkami predávanými ako CBD alebo CBG.
„Kriminalisticko-expertízne skúmania totiž v niektorých zaistených výrobkoch odhalili okrem deklarovaných látok aj prítomnosť syntetických kanabinoidov alebo ďalších psychoaktívnych látok, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie a život človeka,“ uviedla polícia v tlačovej správe.
Je potrebné vyhľadať lekársku pomoc
Dodala, že osobitné riziko predstavujú výrobky pochádzajúce z neoverených zdrojov, predovšetkým z internetu, predajných automatov alebo od neznámych predajcov. Pri kúpe a užívaní takýchto výrobkov vyzvala polícia k obozretnosti. Zároveň upozornila rodičov, aby otvorene komunikovali s deťmi o rizikách spojených s užívaním neznámych látok a výrobkov, často prezentovaných ako legálne alebo bezpečné alternatívy.
V prípade, že po užití podobného výrobku dôjde k zdravotným komplikáciám, treba bezodkladne kontaktovať zdravotnú záchrannú službu. „Zároveň je vhodné uchovať obal alebo zvyšok výrobku, ktorý môže pomôcť pri jeho identifikácii a následnom preverovaní,“ doplnili policajti.
CBD alebo teda kanabidiol bol vyradený zo zoznamu psychotropných látok ešte v roku 2021. Ministerstvo zdravotníctva vtedy tento krok vysvetlilo tým, že táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovensko bolo dovtedy jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považoval za psychotropnú látku.
Na rozdiel od tetrahydrokanabinolu THC, ktorý je najznámejším kanabinoidom, CBD nie je psychoaktívne rovnakým spôsobom, pretože priamo nestimuluje kanabinoidné receptory. CBD sa vyskytuje takmer vo všetkých odrodách konope. CBD sa bežne využíva napríklad v kozmetickom priemysle. Výrobky s obsahom CBD nie sú zaradené medzi kontrolované látky, čím sa zjednodušilo ich uvádzanie na trh, výroba, distribúcia a predaj.
Problém sú aj automaty so psychotropnými látkami
So psychotropnými látkami je problém dlhodobejšie. Boli oveľa dostupnejšie, a to najmä vďaka automatom. Tie sa objavili vo viacerých slovenských mestách vrátane Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice a Ružomberka. Ružové automaty lákali na produkty, ktoré na prvú pôsobia poburujúco, no našli medzeru v zákone.
Nedávno pritom v súvislosti s prípadmi automatov s obsahom psychoaktívnych látok polícia obvinila pre drogovú trestnú činnosť dve osoby. Podobný automat sme navštívili aj v Banskej Bystrici.
Kontroverznú prevádzku v centre Banskej Bystrice nakoniec v marci vypratala polícia. “Priamo na pešej zóne v centre mesta sa objavila prevádzka, kde bolo možné dostať sa opäť k rôznym látkam a produktom spájaným s drogami. V tejto veci som preto úzko komunikoval s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. Ubezpečil ma, že policajti od začiatku v celej veci konajú a podnikajú potrebné kroky,” vysvetlil na sociálnej sieti situáciu primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. Prezradil, že polícia podnikla na mieste zásah a zverejnil fotografiu, na ktorej je vidieť, že automat je mimo prevádzky.
Automat sa vrátil so zmenou
Automat však neskôr do mesta vrátili. V diskusii pod pôvodným primátorovým príspevkom sme videli komentár, že na svoje pôvodné miesto sa vrátil už po troch dňoch. Dokonca v prevádzke pribudol aj druhý automat. Ten je ale určený na bežné potravinové a nápojové produkty. Keď sme pristúpili k automatu so “špeciálnymi suvenírmi”, všimli sme si zmenu.
Po novom sa už vyžaduje overenie veku pomocou občianskeho preukazu, a na to, aby sme sa dostali k platbe za vybraný produkt, sme naozaj museli použiť občiansky preukaz. Nemali sme možnosť vyskúšať doklad neplnoletej osoby, a preto sme nevedeli overiť funkčnosť vekového obmedzenia.
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