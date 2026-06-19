Kúpaliská v Košiciach otvárajú sezónu. Aká je cena za vstup v roku 2026?

Kúpalisko Rumanova v Košiciach 2026

Foto: Facebook (Kúpalisko Mestská plaváreň - Rumanova)

Michaela Olexová
Letná atmosféra prenikla do Košíc a do konca mesiaca sa dočkáme otvorenia všetkých kúpalísk. Pozrite si, kde sa tento rok okúpete.

V Košiciach môžete tráviť leto na jednom z troch kúpalísk – Rumanova, Ryba Anička a Červená hviezda. Ani tento rok nebude výnimkou. Dve obľúbené kúpaliská pritom otvárajú svoje brány už dnes a lákajú prvých návštevníkov. Tretia košická lokalita sa k nim pridá o týždeň, 26. júna.

Pripravili sme prehľad cien, otváracích hodín aj všetkého podstatného, čo prináša letná sezóna v roku 2026 pre košické kúpaliská.

Kúpalisko Rumanova láka návštevníkov už dnes

Kúpalisko Rumanova v Košiciach otvára dnes 19. júna 2026.

V júni a septembri je otvorené v pracovné dni od 12.00 do 19.00 h, cez víkend od 9.00 do 19.00 h. V júli a auguste bude kúpalisko otvorené každý deň od 9.00 do 19.00 h. Pre plavcov je ranné plávanie v pracovné dni od 7.30 do 8.45 h a večerné plávanie od 17.45 do 18.45 h.

Kúpalisko Rumanova v Košiciach 2026
Foto: Facebook (Kúpalisko Mestská plaváreň – Rumanova)

Vstupné stojí 9 € pre dospelých, 6,70 € pre deti, 7,30 € pre študentov s ISIC alebo EURO<26 a 5,60 € pre dôchodcov a ZŤP.

Po 15.00 h je vstupné 7,30 € pre dospelých a 5 € pre deti. Deti do dvoch rokov majú vstup zadarmo, ale vek treba preukázať preukazom poistenca. V areáli sú tri bazény: plavecký, neplavecký a detský. K dispozícii sú tiež bufety, ležadlá a bezplatné Wi-Fi.

Kúpalisko Ryba Anička

Svoje brány dnes otvára aj kúpalisko Ryba Anička a láka Košičanov, občanov z regiónu aj návštevníkov mesta. Cena vstupného aj otváracie hodiny pritom ostávajú rovnaké ako minulý rok. Celodenný vstup stojí 8 € pre dospelých, 7 € pre deti do 14 rokov, 7 € pre študentov, dôchodcov a ZŤP a 2 € pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Deti do 3 rokov majú vstup zadarmo.

Po 14.00 h platí zľavnené vstupné 6 € pre dospelých, 5 € pre deti, študentov, dôchodcov a ZŤP, 1,50 € pre deti vo veku 3 až 6 rokov, najmenšie deti sa opäť môžu okúpať zadarmo. Kúpalisko je otvorené denne od 9.00 do 19.00 h.

Pohľad na kúpalisko Ryba Anička
Foto: Facebook (Košice – Mesto Košice)

Mesto Košice zároveň uvádza, že areál s rozlohou 4,06 hektára sa po vyše 23 rokoch vrátil do mestského vlastníctva. Mesto plánuje jeho postupnú revitalizáciu na moderné športovo-rekreačné centrum s novými atrakciami a ekologickými riešeniami.

„Spracovávame projekt na jeho revitalizáciu, ktorý by mal priniesť modernizáciu areálu, viaceré nové atrakcie a ekologické riešenia. Súčasťou plánovaného komplexu by mal byť aj kultúrno-zábavný Areál Anička,“ cituje mesto vyjadrenie košického primátora Jaroslava Polačka.

Červená hviezda otvára už 26. júna

Kúpalisko Červená Hviezda v Košiciach ukončuje prípravy a svoje brány otvorí o týždeň neskôr, 26. júna 2026. Celodenné vstupné je 9,50 € pre dospelých, 7,20 € pre deti, 7,70 € pre študentov a 6,30 € pre dôchodcov a ZŤP. Deti do 2 rokov majú vstup zadarmo.

Po 15.00 h platí zľavnené vstupné – 7,70 € pre dospelých a 5,70 € pre deti.

Nájdete tu zmodernizované a zrekonštruované pôvodné bazény a novovybudovaný nerezový vodnopólový bazén s osvetlením, stánky s občerstvením, bezbariérový vstup k bazénom, sociálne zariadenie aj sprchu pre imobilných návštevníkov. Deti si tu môžu užiť detské multifunkčné ihrisko a pieskovisko.

Kúpalisko Červená Hviezda v Košiciach v roku 2026
Foto: Facebook (Kúpalisko Červená hviezda)

Leto sa v regióne rozbieha aj mimo mesta. Beach Bukovec už láka návštevníkov na sociálnych sieťach príspevkom s popisom: „Slnko, voda, pohoda“. Sezónu spúšťajú aj posledné prevádzky na Zemplínskej šírave, takže kúpanie sa rozbieha naplno v celom okolí.

Ako sme vás včera informovali, necelých 40 minút autom od Košíc môžete nájsť lacnejšiu alternatívu k miestnym kúpaliskám. Kúpalisko Medzev ponúka plavecký aj detský bazén s vyhrievanou vodou. Od návštevníkov dostalo solídne hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5. Pochvaľujú si čistotu, a tiež aj možnosti stravovania. Medzi kritikou bola spomenutá studenšia voda.

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