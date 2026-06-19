Kaliňákov rezort minul na výcvik pilotov 1,2 milióna eur: Firma sama pilotov školiť nemohla, chýbať je má aj trenažér

Ministerstvo obrany zaplatilo za výcvik pilotov pre nové lietadlá Bombardier viac ako 1,2 milióna eur. Okolnosti zákazky však vyvolávajú otázky. Firma, ktorá zákazku získala, podľa zistení nemala potrebnú licenciu na výcvik pilotov a služby mala iba sprostredkovať.
Na prípad upozornilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Podľa jeho zistení si rezort vedený Robertom Kaliňákom objednal výcvikové služby od spoločnosti Elite Jet, ktorá sama nedisponuje oprávnením vykonávať typový výcvik pilotov na lietadlách Bombardier Global 5000.
Viac ako milión eur za výcvik štyroch pilotov
Ministerstvo obrany koncom roka 2024 kúpilo dve lietadlá Bombardier Global 5000 za viac ako 40 miliónov eur. Aby ich mohlo zaradiť do prevádzky, potrebovalo vyškoliť pilotov. V júni minulého roka preto uzatvorilo sériu objednávok na výcvikové služby v celkovej hodnote približne 1,2 milióna eur. Najväčšiu časť tvoril udržiavací výcvik na simulátore za 880-tisíc eur.
Ďalšie objednávky sa pohybovali od desiatok až po viac ako 160-tisíc eur. Práve rozdelenie zákazky do viacerých objednávok vyvoláva pochybnosti. Odborník na verejné obstarávanie Miroslav Cák upozorňuje, že mohlo ísť o jeden predvídateľný balík služieb, ktorý mal byť obstaraný transparentnejším spôsobom.
„Ak sa to všetko týka výcviku pilotov, tak je predvídateľné, že to bude potrebné. Týka sa to rovnakej služby a rovnakého predmetu plnenia. Je tam potenciálne riziko, že tá zákazka mohla byť delená,“ uviedol pre ICJK.
Firma výcvik nevykonávala
Zaujímavosťou je, že spoločnosť Elite Jet nevlastní potrebný simulátor a podľa Dopravného úradu nie je schválenou výcvikovou organizáciou. Ministerstvo napokon priznalo, že firma výcvik sama nevykonávala. Služby zabezpečila prostredníctvom kanadskej spoločnosti CAE, ktorá prevádzkuje certifikované simulátory vo viacerých krajinách vrátane Rakúska a Spojeného kráľovstva.
Elite Jet tvrdí, že všetky služby boli poskytované v súlade s európskymi predpismi a samotný výcvik zabezpečovali kvalifikovaní inštruktori na certifikovaných zariadeniach.
Rezort sa bráni: Na Slovensku taká firma nie je
Ministerstvo obrany argumentuje tým, že na Slovensku neexistuje spoločnosť schopná poskytovať výcvik pre lietadlá Bombardier Global 5000. Preto oslovilo viacero subjektov, ktoré mohli výcvik sprostredkovať.
Podľa rezortu sú objednávky pri podobných leteckých službách štandardným postupom. Kritici však upozorňujú, že pri zákazke presahujúcej milión eur by verejnosť mala mať k dispozícii viac informácií o tom, ako bol dodávateľ vybraný a prečo sa postupovalo práve týmto spôsobom.
Opozícia spochybňovala nákup už minulý rok
Nové lietadlá Bombardier Global 5000 sa stali predmetom kritiky opozície už krátko po ich obstaraní. Opozícia kritizovala nielen samotnú cenu nákupu, ale aj argumenty, ktorými ministerstvo obrany investíciu obhajovalo.
V júni 2025 sa k téme opätovne vyjadrilo hnutie Slovensko. Poslanci Gábor Grendel a Július Jakab upozorňovali, že lietadlá mali podľa ministerstva slúžiť aj na evakuácie občanov z krízových oblastí, no pri evakuačných letoch z Blízkeho východu boli nasadené iné stroje.
„Po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe a evakuácii, ktorá sa udiala minulý týždeň, sa vláda rozhodla na evakuáciu svojich občanov a takisto aj občanov iných členských štátov Európskej únie, ktoré požiadali o pomoc, vyslať lietadlá a, čuduj sa svete, Bombardiery to neboli,“ uviedol vtedy Grendel.
Podľa opozície sa tým ukázalo, že lietadlá nemusia byť vhodné na účely, ktoré rezort obrany pri ich nákupe zdôrazňoval. Hnutie Slovensko opakovane tvrdilo, že stroje sú vzhľadom na svoju kapacitu a možnosti využitia nevhodnou investíciou.„Sú predražené a na ten účel, ktorý sa píše v materiáli, to znamená na zabezpečenie evakuačných letov alebo prepravnú kapacitu, sú absolútne nevyhovujúce,“ vyhlásil Grendel.
Poslanci zároveň kritizovali spôsob, akým ministerstvo obrany nakladá s finančnými prostriedkami. Nákup Bombardierov označili za jeden z príkladov netransparentného míňania verejných zdrojov na projekty, ktoré podľa nich neprispievajú k obranyschopnosti Slovenska. Ministerstvo obrany kúpilo dve lietadlá Bombardier Global 5000 v decembri 2024.
Robert Kaliňák nákup obhajoval tým, že dovtedajšie lietadlá boli technicky zastarané, mali obmedzený dolet, nedostatočnú kapacitu a nespĺňali požiadavky na moderné plnenie úloh ozbrojených síl. Opozícia však už v tom čase upozorňovala, že investícia prichádza v období konsolidácie verejných financií a spomaľujúceho sa hospodárskeho rastu, preto ju považovala za zbytočnú a neprimerane nákladnú.
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