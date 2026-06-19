Orbán už nebude môcť byť premiérom: Prezident podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie

Viktor Orbán

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Orbán označil za smiešne, že Tisza presadila, že už nemôže byť premiérom.

Ak by chcel byť ešte niekedy Viktor Orbán maďarským premiérom, má smolu. Novela ústavy, ktorú dnes podpísal maďarský prezident Tamás Sulyok totiž obmedzuje funkčné obdobie premiéra na osem rokov. A vzťahuje sa aj na predchádzajúce mandáty a teda roky, kedy bol v minulosti človek v tejto funkcii. Prirovnať by sme to mohli napríklad k dvom funkčným obdobiam prezidenta v USA alebo aj na Slovensku. 

Vyplýva to z príspevku hlavy štátu zverejneného v piatok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu. Bola to jedna z prvých vecí, ktorú presadil nový premiér Péter Magyar a jeho strana.

„Parlamentná forma vlády je založená na skutočnosti, že mandát predsedu vlády a vládneho kabinetu závisí od dôvery parlamentu, čo je spojené so zodpovednosťou vlády voči parlamentu. Vzhľadom na kontrolnú funkciu parlamentu sa obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády nepovažovalo za potrebné v Maďarsku ani v iných európskych parlamentných demokraciách v minulosti ani v súčasnosti,“ podotkol Sulyok.

Maďarský premiér Péter Magyar
Foto: SITA/AP

Viktor Orbán už nikdy nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády

Podľa neho rozhodnutie parlamentu voliť predsedu vlády možno považovať za jeden z najvýznamnejších, nepriamych prejavov vôle ľudu. Obmedzenie funkčného obdobia predsedu vlády znamená aj obmedzenie tohto rozhodnutia.

„Novela ústavy nemá vplyv na súčasné funkčné obdobie úradujúceho predsedu vlády, mení len podmienky na zvolenie za predsedu vlády do budúcnosti. Trvanie mandátov predsedov vlád od pádu režimu je dôležité iba pre toto obmedzenie. Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti, prezident republiky v súlade so svojou ústavnou povinnosťou podpísal novelu ústavy a nariadil jej zverejnenie v Maďarskom úradnom vestníku,“ dodal Sulyok.

Server 24.hu v tejto súvislosti poznamenal, že expremiér Viktor Orbán, ktorý bol premiérom vo dvoch etapách celkovo 20 rokov, už nebude môcť byť predsedom maďarskej vlády.

Parlament 15. júna schválil šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov. Novela obmedzuje výkon funkcie predsedu vlády na maximálne osem rokov, pričom do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká.

Čaká sa, že Orbán odstúpi zo strany

Orbán len nedávno povedal, že novela ústavy sa týka konkrétne jeho osoby, a že mu príde vtipné až smiešne, že v Maďarsku môžu kohokoľvek – napríklad jeho – izolovať od ľudu. „O tom by mal rozhodovať ľud. Mimochodom sú mesiac pri moci (Tisza),“ poznamenal expremiér, podľa ktorého by Tisza a jej vláda „nemala snívať o ôsmich rokoch, to je omyl“.

Deň maďarských volieb.
Foto: SITA/ AP

Odstúpenie lídra opozičného Fideszu a maďarského expremiéra Viktora Orbána z pozície predsedu strany v roku 2027 neočakáva 49 percent Maďarov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu inštitútu Europion pre server hvg.hu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán na zjazde Fideszu v sobotu 13. júna požiadal o mandát len na jeden rok namiesto zvyčajných dvoch. Tento krok odôvodnil zámerom pripraviť odovzdanie vedenia mladšej generácii a vybudovať „modernizovanú a víťaznú stranu“.

Odchodu lídra strany z funkcie verí len 27 percent opýtaných. Ani medzi samotnými priaznivcami Fideszu nie je polovica tých, čo veria v Orbánov koniec na tejto pozícii. Doterajšie kroky smerujúce k obnove kedysi vládnucej strany po prehre v aprílových parlamentných voľbách voličov nepresvedčili. Až 42 percent respondentov uviedlo, že ich vnímajú ako úplne neúspešné a len šesť percent ich označilo za úspešné.

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