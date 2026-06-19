Hromadná nehoda na D1: Diaľnica je na úseku uzavretá, neprejdete ani tunelmi

Diaľnica D1 pri Hričovskom Podhradí v smere do Trenčína je v piatok popoludní pre hromadnú dopravnú nehodu uzavretá. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Doplnila, že v smere od tunela Višňové sú uzavreté tunely Žilina aj Ovčiarsko a obchádzka vedie cez mesto Žilina. Motoristi preto musia rátať s kolónami.
Žilinská krajská polícia na sociálnej sieti spresnila, že k nehode došlo na 188. kilometri pri zjazde z diaľnice k letisku. „Diaľnica je neprejazdná, žiadame o rešpektovanie pokynov zasahujúcich policajtov,“ uviedla polícia.
Správu aktualizujeme.
Odporúčané články
Lukáš ukazuje, ako cestovať lowcost: Chorvátsko je v letnej sezóne drahé, odporúčam Albánsko či Gruzínsko
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku