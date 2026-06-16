Čína stavia najväčší megaprojekt svojho druhu na svete. Bude stáť 168 miliárd dolárov, môže mať vážne problémy

Ilustračná foto, Vodná elektráreň Baihetan

Ilustračná foto, Vodná elektráreň Baihetan: Profimedia

Petra Sušaninová
Čína sa vraj usiluje skrotiť prírodu.

Čína buduje systém priehrad, ktorý bude údajne vyrábať viac vodnej energie, ako ročne vyrobia Spojené štáty. Projekt však so sebou prináša obrovské riziká pre ľudí žijúcich v povodí. Jedným z problémov je fakt, že systém sa bude nachádzať v oblasti s častými zemetraseniami.

Megaprojekt na „streche sveta“

Ako informuje web Live Science, Tibetská náhorná plošina, ktorá sa týči do výšky 4 500 metrov nad morom, je zdrojom väčšiny hlavných ázijských riek, ktoré zásobujú vodou takmer 2 miliardy ľudí, aj v Číne a v Indii. Nie nadarmo sa Tibetskej náhornej plošine hovorí aj „strecha sveta“. V posledných rokoch si však región vyslúžil aj novú prezývku, a to „energetická veža Ázie“. Má totiž obrovský, doteraz nevyužitý potenciál týkajúci sa produkcie vodnej energie.

Čínske úrady sa však v tomto smere rozhodli urobiť krok vpred. S veľkým množstvom obyvateľov, husto osídlenými oblasťami a s neustále rastúcim priemyslom čelí hrozbe nedostatku energie. Navyše, usiluje sa zbaviť závislosti od fosílnych palív.

Čínske úrady sa preto rozhodli hneď pre niekoľko projektov, ktoré by im umožnili ťažiť z vodnej energie. Čína tak nielenže využije obrovský energetický potenciál regiónu, ale dosiahne aj bezprecedentnú mieru kontroly nad kľúčovými vodnými zdrojmi, od ktorých sú závislé susedné krajiny.

Tibet
Foto: JL Cogburn, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Výsledná suma sa odhaduje na 168 miliónov dolárov

Hlavným projektom je Muoto (hovorí sa mu aj Medog) – priehrada na rieke Yarlung Tsangpo. Stavba megaprojektu sa oficiálne začala v júli 2025 a jej náklady sa šplhajú do ohromujúcich výšin. Odhaduje sa, že dosiahnu 168 miliárd dolárov. Predpokladá sa, že projekt sa podarí dokončiť v priebehu nasledujúcich 10 rokov a s odhadovaným ročným výkonom 300 terawattov zatieni všetky ostatné vodné elektrárne na svete.

To je viac, ako vyprodukujú Spojené štáty za rok. Zároveň je to trojnásobok toho, čo dokáže vyprodukovať priehrada Tri rokliny – v súčasnosti najväčšia priehrada na svete. Čo sa nového projektu týka, je súčasťou väčšej iniciatívy, ktorá je zameraná na transformáciu životného prostredia.

Podľa niektorých sa Čína takpovediac pokúša skrotiť prírodu. Projekt však so sebou prináša masívne riziká. Môže ohroziť obyvateľov Tibetu, ale aj stovky miliónov ľudí v nižšie položených krajinách, vrátane Indie a Bangladéša.

Priehrada Tri rokliny
Foto: Source file: Le Grand PortageDerivative work: Rehman, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Hrozia problémy

Niet pochýb o tom, že vo výstavbe priehrad je Čína na plnej čiare svetovým lídrom. Vláda vybudovala v Číne približne 98 000 priehrad a vodných nádrží, no nový projekt je celkom iný ako tie predošlé. Neexistuje žiadna iná priehrada, s ktorou by sa tá nová dala porovnať, tvrdia experti.

Projekt bude pravdepodobne pozostávať z celkovo piatich priehrad s vodnými elektrárňami. Na trase 50 kilometrov prekoná voda výškový rozdiel 2 000 metrov. Kaskádový systém priehrad bude na efektívnu prevádzku potrebovať obrovské množstvo vody, čo znamená, že na začiatku bude pravdepodobne vybudovaná vodná nádrž. Hrozí však, že v období sucha časť rieky Yangtze ostane takmer úplne suchá.

Rieka v Tibete
Foto: B_cool from SIN, Singapore, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Hrá sa Čína na boha?

Ďalším problémom je seizmická aktivita. Tibetská náhorná plošina totiž patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti sveta. Za posledných niekoľko rokov okolitými krajinami otriaslo už viacero silných zemetrasení, z toho dve s magnitúdou 7,8 a 7,1. Odborníci dvíhajú varovný prst a upozorňujú, že stavať priehrady na miestach, kde hrozia nielen ďalšie zemetrasenia, ale aj zosuvy pôdy, je mimoriadne nebezpečné.

Navyše, seizmickú aktivitu môžu vyvolať práve aj výkopové práce, razenie tunelov a podobné činnosti. Problémom môžu byť aj klimatické zmeny. Ak budú rieky vysychať a ich hladina bude klesať, megaprojekt bude zbytočný. Mnoho ľudí zas bude nútených uvoľniť priestor a pre stavbu budú musieť opustiť svoje domovy. Živobytie miliónov ľudí je závislé od rieky a odborníci sa obávajú, že sa Čína hrá na boha a môže ich transformáciou rieky vo svoj prospech ohroziť.

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