Kaliňákovo ministerstvo môže čeliť súdu: Stĺpy v Prešove vraj mali byť v poriadku, tvrdia Maďari

Minister obrany SR Robert Kaliňák a výstavba prešovskej nemocnice

Foto: TASR/Daniel Stehlík, Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
TASR
Maďarskí stavbári trvajú na tom, že zmluva bola ukončená nezákonne.

Výstavbu novej vojenskej nemocnice v Prešove sprevádza ďalší spor. Maďarské konzorcium, s ktorým štát ukončil zmluvu po zistených problémoch na nosných stĺpoch, odmieta zodpovednosť za vzniknutú situáciu a tvrdí, že postup ministerstva obrany bol nezákonný. Firmy sa opierajú o vlastný odborný posudok, podľa ktorého stĺpy spĺňajú požadované parametre.

Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii.

Odkazujú sa na vlastný odborný posudok

Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Konzorcium zároveň spochybňuje ďalšie finančné nároky objednávateľa prác. Mimosúdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa pred súdom. TASR o tom za konzorcium spoločností West Hungária Bau, Magyar Építő a Confector Mérnökiroda informovala Zsanett Szikszai.

Ako firmy pripomenuli, technickú kontrolu betónových konštrukcií zhotovených na stavenisku vykonala Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. Výňatok z tohto dokumentu, už aj s odstúpením od zmluvy, podľa nich dostali v polovici mája.

„Predbežná odborná správa STU Bratislava, vychádzajúca výlučne z nedeštruktívnych skúšok (ktoré podľa slovenských technických noriem majú len indikatívnu, nie dôkaznú silu), dospela k záveru, že pevnosť betónu skúmaných stĺpov nezodpovedá triede C50/60 predpísanej v zmluve a projektovej dokumentácii,“ uviedlo konzorcium s tým, že odborný posudok napriek opakovanej žiadosti nedostalo.

Konzorcium si zároveň dalo vypracovať technické posúdenie prostredníctvom akreditovaného laboratória Budapeštianskej univerzity techniky a ekonomiky. Z tohto posudku podľa neho vyplýva, že povrchové chyby majú estetický charakter, nemajú vplyv na únosnosť konštrukcie a všetky identifikované odchýlky sú odstrániteľné.

Sporné sú aj finančné nároky

Ukončenie zmluvy o dielo podľa firiem vychádza „z neexistujúcich skutkových základov“. Konzorcium taktiež spochybňuje ďalšie finančné nároky vrátane čerpania bankovej záruky za vykonanie a nezaplatenia prijatých faktúr. Objednávateľom prác je Ministerstvo obrany (MO) SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultnej nemocnice. Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 10. septembra 2025. Konzorcium tvrdí, že s prácami nemohlo začať skôr ako koncom februára tohto roka. Od spustenia prác bola vybudovaná časť objektu.

Podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák
Foto: TASR/Slavomír Gregorík

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) koncom apríla tohto roka oznámil pozastavenie výstavby v dôsledku kontrol kvality prác na nosných prvkoch stavby. Neskôr v máji spresnil, že problémové stĺpy na stavbe, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými, ostatné budú sanovať.

Po ukončení spolupráce so zazmluvneným zhotoviteľom prevzala stavbu nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž. Kaliňák tento týždeň informoval o pokračovaní výstavby nemocnice a odstraňovaní poškodených stĺpov. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.

Predbežný posudok odhalil problémy pri väčšine stĺpov

Na začiatku mája podľa jeho slov dostali predbežnú správu posudku, ktorá potvrdila, že väčšina stĺpov na stavbe má problém. „Dokonca v niektorých prípadoch je ten problém tak zásadný, že bude musieť dôjsť k odstráneniu stĺpov a že teda nie je už možné ich sanovať,“ skonštatoval Kaliňák s tým, že problém sa týka jedného rozostaveného poschodia.

„Keďže napriek viacerým výzvam nedochádzalo k zlepšeniu prístupu zhotoviteľa k samotnému dielu, tak sme boli nútení sa rozhodnúť pre rýchle a radikálne riešenia, tak, aby sme dokázali čo najrýchlejšie tú nemocnicu posunúť ďalej a mohli sme fungovať,“ povedal Kaliňák s tým, že rezort preto odstúpil od zmluvy.

Zároveň v pondelok uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest, s.r.o. a štyrmi subdodávateľmi – firmou Strabag Pozemné staviteľstvo, s.r.o., Skanska SK, a.s., Metrostav Slovakia, a.s. a Hornex, a.s.. „Bude to znamenať pokračovanie vo výstavbe nemocnice a zároveň tento týždeň vyhlásime súťaž, ktorá bude reprezentovať úplné dokončenie samotnej nemocnice,“ vysvetlil šéf rezortu obrany.

Výstavbu nemocnice už predtým pozastavili

Ministerstvo obrany vlani uzavrelo zmluvu so skupinou dodávateľov na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Minister obrany Robert Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany výstavbu pozastavil. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby.

Výstavba prešovskej nemocnice
Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Zároveň pripustil posunutie termínu dokončenia výstavby nemocnice. Skupina firiem, ktorá stavia novú nemocnicu, deklarovala spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie a záujem zabezpečiť dokončenie projektu. Spoločnosť West Hungária Építőipari Szolgáltató informovala o vylúčení spoločnosti Bekor z konzorcia.

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