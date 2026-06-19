6 štýlových účesov, ktoré zvládnu horúčavy aj kúpanie. Bonusom je ich praktickosť a celodenná výdrž

Keď ide o dni pri bazéne alebo pri mori, účes si zaslúži rovnakú pozornosť ako plavky či opaľovací krém. Nemalo by sa nad vlasmi, ktoré po kúpaní skončia krepovatenými a poletujúcimi pramienkami, len mávnuť rukou.
Či už plávate, relaxujete na nafukovačke alebo si robíte selfie z ležadla, pekný a zároveň praktický účes dokáže celý váš letný look výrazne pozdvihnúť na novú úroveň. Tajomstvo spočíva v tom, zvoliť si účes, ktorý drží tvar, odoláva vlhkosti a nestráca svoj šarm ani po ponorení sa do chlórovanej vody, ako píše portál Insider Lyfe.
Od pevných vrkočov, ktoré sa nerozpletú, až po uhladené drdoly, ktoré odolajú vetru aj vlnám – “bazénové” účesy spájajú krásu s praktickosťou. Sú navrhnuté tak, aby vydržali prírodné živly a zároveň vás udržali štýlové počas celého dňa. Pozrite sa na kreatívne, štýlové a praktické účesy k vode, vďaka ktorým budete vyzerať sviežo od prvého ponoru až po posledné slnečné lúče.
Dvojité francúzske vrkoče: skvelé na pohyb a celodennú výdrž
Ide o dva uhladené vrkoče, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale zároveň držia vlasy pevne na mieste – bez ohľadu na to, koľko skokov do vody spravíte. Hodia sa pre všetky typy vlasov a dĺžku pod bradu a dobre zvládajú aj kontakt s chlórom.
Pred zapletaním môžete použiť malé množstvo pomády alebo stylingového krému na uhladenie poletujúcich vlasov. Tento športový štýl je praktický a zároveň štýlový, či už plávate, alebo oddychujete na ležadle. Pre extra efekt môžete pridať farebné pramene alebo stužky.
Koruna z vlasov: kráľovský vzhľad, ktorý vo vode drží tvar
Vrkoč, ktorý vytvára dojem koruny na hlave, pôsobí elegantne a takmer kráľovsky, no zároveň je ideálny na teplé dni, keď sa chcete osviežiť pri vode. Vytvára efekt “svätožiary”, ktorá drží aj pri namočení. Vlasy máte stále mimo tváre a krku, čo pomáha udržať komfort a chráni ich pred zamotaním.
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Pred úpravou môžete použiť silnejší gél, aby účes lepšie odolal chlóru a vlhkosti. Či už relaxujete, alebo plávate, tento účes spája eleganciu a praktickosť. Ozdobiť ho môžete napríklad kvetmi alebo mušľami pre plážový efekt.
Bublinové vrkoče: trend hodný nielen Instagramu
Bublinové vrkoče sú hravé, pričom ide o vizuálne výrazný letný účes. Vytvárajú sa tak, že sa vlasy zviažu do viacerých úsekov gumičkami a jednotlivé časti sa jemne “nafúknu” a roztiahnu, čím vznikne bublinový efekt. Sedia najmä na stredne dlhé až dlhé vlasy a dajú sa urobiť ako jeden cop alebo dva copy. Farebné gumičky dodajú hravosť, neutrálne zase minimalistický vzhľad. Ide o štýlový účes, ktorým pri vode jednoznačne zabodujete.
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Dva nízke drdoly: praktické a roztomilé
Nízke drdoly sú jednoduchý spôsob, ako si “upratať” vlasy a zároveň vyzerať štýlovo. Umiestňujú sa na zátylok alebo za uši a dajú sa rýchlo zatočiť a upevniť. V porovnaní s vysokými drdolmi lepšie držia aj pri častom vstupe do vody. Hodia sa pre rovné, vlnité aj kučeravé vlasy. Pre lepšiu fixáciu môžete použiť gél a doplniť ich o gumičky, sponky alebo trblietky.
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Uhladený cop s mokrým efektom: elegantný a odolný voči vode
Namiesto boja s mokrými vlasmi môžete mokrý look prijať ako štýlový účes. Uhladený cop je praktický a zároveň veľmi módny. Pred kúpaním sa odporúča použiť hydratačný gél alebo bezoplachový kondicionér na ochranu vlasov pred chlórom. Následne vlasy pevne stiahnite do copu a zaistite gumičkou. Tento účes funguje pri rovných, vlnitých aj kučeravých vlasoch a po kúpaní vyzerá stále dobre. Je ideálny na párty pri bazéne či fotenie.
Tenké vrkoče zapletené pri hlave
Minicopíky zapletené tesne pri pokožke hlavy patria medzi najobľúbenejšie účesy pre tých, ktorí hľadajú maximálnu výdrž s minimálnou námahou. Ide o pevne priliehajúce vrkoče, ktoré kopírujú tvar hlavy a vytvárajú uhladený, lesklý vzhľad. Zároveň držia veľmi dobre, čo z nich robí ideálnu voľbu na kúpanie v bazéne alebo bezstarostné letné dni bez nutnosti neustálych úprav.
Okrem estetického efektu majú aj praktickú funkciu – chránia prirodzené vlasy pred kontaktom s chlórom, čím pomáhajú znižovať ich zamotávanie a lámanie. Môžete si zapliesť celú hlavu alebo len boky, čím vznikne zaujímavý kontrastný efekt. Pre osobitý štýl sa dajú doplniť korálkami alebo farebnými prameňmi. Výhodou tohto účesu je aj jeho výdrž – bez problémov vydrží niekoľko dní, vďaka čomu je ideálny na víkendové pobyty pri bazéne či mori bez každodenného upravovania.
Letné dni pri vode si pýtajú účesy, ktoré zvládnu teplo, vlhkosť aj samotné kúpanie bez toho, aby stratili svoj tvar a štýl. Ako ukazujú tieto nápady, praktickosť a krása sa nemusia vylučovať – práve naopak, tie najlepšie účesy dokážu spojiť oboje.
Aj keď sú letné účesy do vody praktické a štýlové, slnko, chlór aj časté viazanie vlasov si môžu na ich kvalite vybrať svoju daň. Po sezóne tak často pôsobia suchšie a oslabené. Práve vtedy prichádzajú na rad účesy, ktoré dokážu poškodené vlasy šikovne zamaskovať a opticky im vrátiť upravený vzhľad.
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