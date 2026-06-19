Rebríček odhalil najlepšiu pláž v Taliansku. Dostanete sa sem zo Slovenska aj autom

Pláž La Tabaccara

La Tabaccara, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Niektoré pláže dokážu negatívne prekvapiť. O týchto to neplatí.

Medzi slovenskými dovolenkármi vedie v letnej sezóne 2026 Taliansko nad Chorvátskom. Ak je aj vašou vysnívanou destináciou, hľadali sme najlepšie pláže, ktoré v krajine môžete navštíviť. 

Pre niekoho môže byť prekvapením, že u Slovákov, ktorí vyrážajú tento rok na dovolenku do zahraničia, vedie Taliansko nad Chorvátskom, ako nám ukázali dáta v prieskume. Preto sme sa rozhodli pátrať po najlepších plážach, kde si budete môcť vychutnať oddych, slnenie aj zábavu.

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Ak sa chystáte do Rimini a okolia, máte vyhrané

Portál Tripadvisor zostavil rebríček najlepšie hodnotených pláží v Taliansku. Piate miesto s ratingom 4,7/5 patrí pláži 130 Riccione, ktorá sa nachádza kúsok od Rimini. Z Bratislavy ste tu za asi 9 a pol hodiny cesty autom a návštevníci hovoria, že je príjemným miestom pre rodiny. Ozvala sa aj dovolenkárka, ktorá sa na túto pláž pravidelne vracia, čo je asi najväčším dôkazom toho, že stojí za to.

Na štvrtom mieste sa umiestnila pláž La Tabaccara s neuveriteľným hodnotením 4,9/5. Na vyššie priečky nedosiahla pre nižší počet recenzií oproti plážam, ktoré sa dostali do prvej trojky. Nachádza sa na ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori, ktorý patrí Taliansku. Už na prvý pohľad vyzerá ako z iného sveta a očarí neuveriteľnou čistou azúrovou vodou. Návštevníci priznávajú, že aj keď už videli veľa pekných miest, na toto sa nechytá žiadne z nich.

Pláž La Tabaccara
Pláž La Tabaccara, foto: Profimedia

Bronzovú medailu získala pláž Del Sol Riccione s hodnotením 4,8/5. Nachádza sa pri prvej spomínanej pláži, čo znamená, že je dostupná aj pre dovolenkárov, ktorí cestujú autom. A aj toto miesto mnohí odporúčajú pre dovolenkárov s deťmi.

Na druhom mieste rebríčka sa ocitla pláž Delle Donne s ratingom 4,7/5, ktorá nás opäť dostáva do oblasti južne od Rimini. Ak sa chystáte do tejto časti Talianska, všetky tri spomínané pláže v tomto regióne môžete zvrtnúť jedným ťahom. Na túto pláž môžete dokonca priniesť aj svojho domáceho miláčika a dobre sa na nej zabavia aj deti.

Na najlepšiu pláž v Taliansku pricestujete aj autom

Najlepšie hodnotenou plážou v Taliansku podľa cestovateľov sa stala pláž Bagno Maurizio, ktorá dosiahla 4,9/5. Nájdete ju na opačnom pobreží Talianska, asi pol hodiny autom od mesta Pisa. Z Bratislavy vám sem cesta autom zaberie približne 10 hodín. Návštevníci chvália čistotu, dobré rozloženie slnečníkov a aj priateľský personál. Počas letnej sezóny sa odporúča si miesto na tejto pláži rezervovať dopredu a pripravte sa na to, že za ležadlá so slnečníkom zaplatíte desiatky eur.

Obľúbená pláž na Sardínii zaviedla zákaz slnečníkov pre ľudí od 10 do 65 rokov

Debata o slnečníkoch sa pred pár dňami objavila v spojitosti s ikonickou plážou Punta Molentis. Ako sme vás informovali, pláž nachádzajúca sa na juhovýchodnom pobreží Sardínie prišla s novým nariadením, ktoré medzi ľuďmi vyvolalo rozhorčenie. Zakázala využívanie slnečníkov pre osoby staršie ako 10 rokov a mladšie ako 65 rokov. To v praxi znamená, že majú byť určené pre deti a starších ľudí, zatiaľ čo ostatní dovolenkári zostanú napospas ostrému slnku.

Vstup na túto pláž je spoplatnený 10 eurami, a ak si na dovolenku nezoberiete so sebou malé dieťa alebo staršiu osobu, k slnečníku sa nedostanete. Na sociálnych sieťach tento zákaz vyvolal medzi ľuďmi pobúrenie. Niekto sa dokonca ironicky opýtal, či si má prenajať dieťa, aby mohol ležať pod slnečníkom.

Pláž Punta Molentis na Sardínii
Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zavedenie prísnejších pravidiel nie je náhodné

Pláž Punta Molentis si minulý rok prešla ničivým požiarom, ktorý vznikol v dôsledku podpaľačstva, a miestne úrady sa preto rozhodli konať a urobiť viac pre ochranu prírodného bohatstva.

Okrem zákazu používania slnečníkov pre veľkú skupinu návštevníkov zaviedla napríklad aj zákaz stavania altánkov a ďalšie opatrenia tohto druhu. Novinky majú byť v platnosti počas celého leta, a to až do októbra.

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