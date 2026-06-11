Nová predajňa je už otvorená, dočkalo sa jej malé mesto. Lacná Biedronka pokračuje v expanzii

Poľský diskontný reťazec Biedronka rozširuje svoju sieť na Slovensku o ďalšiu prevádzku. Vo štvrtok otvoril svoju novú predajňu v Nesvadoch v okrese Komárno, čím pokračuje v postupnom posilňovaní svojej prítomnosti na slovenskom trhu.
Keď Biedronka vstupovala na Slovensko na jar 2025, mnohí očakávali rýchle tempo expanzie a výraznejší tlak na konkurenciu. Realita však bola o niečo opatrnejšia. Reťazec, ktorý patrí portugalskej skupine Jerónimo Martins, postupne budoval logistické zázemie a sieť predajní najmä v menších mestách a obciach. Počas prvého roka fungovania otvoril 15 predajní po celom Slovensku.
Nová prevádzka na juhu Slovenska
Ako informoval reťazec na sociálnej sieti, novootvorená predajňa v Nesvadoch sa nachádza na adrese Komárňanská 83. Reťazec s charakteristickým logom lienky už pôsobí v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej, Senici a vo Zvolene, kde prevádzkuje po dve predajne.
Ako sme informovali, medzi najnovšie prírastky patrili v posledných týždňoch aj Kostolné Kračany. Otvorením obchodu v Nesvadoch sa počet slovenských prevádzok dostal na číslo 17 a sieť pokračuje v postupnej expanzii do ďalších miest a obcí.
Do konca roka 50 predajní
Spoločnosť už v minulosti naznačila, že na Slovensku plánuje výraznejšie rozšírenie svojej siete. Distribučné centrum vo Voderadoch bolo od začiatku budované s ambíciou zásobovať podstatne väčší počet predajní, než je aktuálny stav.
Biedronka zároveň už pri svojom vstupe na slovenský trh deklarovala cieľ otvoriť do konca roka 2026 približne 50 predajní.
“Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže naším plánom do konca roka 2026 je mať otvorených 50 predajní. O otvorení nových predajní však zvyčajne informujeme bližšie k presnému dátumu otvorenia,” uviedli v minulosti pre interez zástupcovia slovenskej Biedronky. Viac sa dozviete v rozhovore so samotným predajcom.
Biedronka pritom nekončí len pri doteraz otvorených prevádzkach. V súvislosti s ďalším rozširovaním siete sa v minulosti objavili pracovné ponuky a nábor zamestnancov vo viacerých mestách a obciach naprieč Slovenskom. Medzi nimi boli napríklad Galanta, Gbely, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.
Nesvady, ktoré sa v zozname pripravovaných lokalít objavovali už skôr, sa dnes zaradili medzi mestá s otvorenou predajňou. Reťazec zároveň plánuje vstup aj do väčších slovenských miest. Medzi potvrdenými projektmi figurujú prevádzky v Bratislave a Žiline, čo naznačuje, že ďalšia fáza expanzie sa nebude týkať iba menších regionálnych centier. Rovnako sme informovali o plánoch reťazca v Nitre.
Náborové aktivity spoločnosti v uplynulom období prebiehali približne v dvoch desiatkach lokalít, že tempo otvárania nových predajní by sa teda mohlo v najbližších mesiacoch zrýchliť a spomínaných 50 predajní môže byť realitou.
Vernostný program už funguje aj na Slovensku
Keď Biedronka vstúpila na slovenský trh na jar 2025, zákazníci sa museli zaobísť bez vernostnej aplikácie, ktorú poznajú nakupujúci v Poľsku. Spoločnosť však už vtedy avizovala, že digitálny vernostný program plánuje spustiť aj pre slovenských zákazníkov.
K jeho uvedeniu napokon došlo v marci tohto roka, približne rok po otvorení vôbec prvej slovenskej predajne v Miloslavove. Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémami Android, iOS aj Huawei. Registrácia prebieha prostredníctvom telefónneho čísla a vytvorenia hesla, pričom celý proces zaberie len niekoľko minút.
Reťazec pomocou aplikácie ponúka špeciálne zľavy, individuálne akciové ponuky a ďalšie výhody, ktoré majú byť prispôsobené nákupným preferenciám jednotlivých zákazníkov.
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