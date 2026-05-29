Slováci už nakupujú v novej predajni. Biedronka po dlhých mesiacoch otvorila ďalší slovenský obchod

Foto: Facebook (Biedronka Slovensko)

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec známy z Poľska je oficiálne otvorený v ďalšej slovenskej lokalite.

Keď Biedronka prichádzala na slovenský trh, mnohí spotrebitelia, ale aj odborníci, očakávali dynamickú expanziu a agresívny marketing. Reťazec z portfólia portugalskej skupiny Jerónimo Martins však počas necelého prvého kalendárneho roka otvoril iba 15 predajní a v uplynulých mesiacoch bolo okolo nových obchodov ticho.

O tom, že Biedronka na slovenskej expanzii pracuje, niet pochýb. Ohlásených je viacero pripravovaných lokalít, v rámci ktorých už figurujú aj krajské mestá vrátane Bratislavy. Tempo otvárania nových pobočiek je však pomalšie, ako sa očakávalo.

Diskont teraz po dlhých mesiacoch oznámil otvorenie predajne v Kostolných Kračanoch. Tá sa stala 16. prevádzkou „lienky“ pod Tatrami.

Pripravujú sa ďalšie lokality

Pobočka v Kostolných Kračanoch (okres Dunajská Streda) je pre zákazníkov sprístupnená od 28. mája a počas otváracieho dňa bol na mieste už tradičný program s kolesom šťastia, food influencermi a maskotom.

Biedronka má ďalšie slovenské predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Aktívnych však má v súčasnosti viacero pracovných ponúk a spoločnosť už viackrát prišla s možnosťou manažérskych programov.

Ako sme vás už viackrát informovali, Biedronka by sa mala v rámci expanzie pozrieť aj do krajských miest. Aktuálne sú potvrdené predajne v Bratislave, Nitre a Žiline.

Foto: Biedronka

Pri nábore pracovníkov sa tiež spomínali lokality ako Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Nesvady, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou. To, či sa všetky uvedené mestá a obce dočkajú svojich predajní ešte tento rok, zatiaľ známe nie je. Kompetentní viackrát avizovali, že počas roka 2026 chcú otvoriť až 50 nových pobočiek.

Vernostná aplikácia

Biedronka na slovenský trh vstúpila v marci 2025 bez vernostnej aplikácie. Vedenie spoločnosti však avizovalo jej spustenie v najbližších mesiacoch, čo sa napokon pretavilo do reality presne rok po otvorení prvej predajne v Miloslavove.

Aplikáciu si môžu používatelia stiahnuť v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Prihlasovanie prebieha cez telefónne číslo a heslo, nastavenie je pomerne rýchle. Biedronka pri vernostnej aplikácii láka na rôzne exkluzívne zľavy či personalizované ponuky, ktoré by mali byť prispôsobené podľa potrieb konkrétnych zákazníkov.

