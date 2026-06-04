Biedronka chce mať tento rok 50 slovenských predajní. Expanziu na východ krajiny zatiaľ nepotvrdila

Logo Biedronky na jednej zo slovenských predajní.

Foto: Biedronka

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec otvoril za posledných 5 mesiacov iba jednu predajňu, tento rok ich aj napriek tomu chce mať pod Tatrami 50.

Keď Biedronka v marci 2025 otvorila svoju prvú slovenskú predajňu v obci Miloslavov, očakávalo sa, že obchody s jej logom zaplavia slovenský trh pomerne dynamicky. Počas prvého roka sprístupnila 15 predajní, tento rok dokonca iba jedinú v obci Kostolné Kračany. Avizované číslo 50 sa tak nateraz zdá byť vzdialené, spoločnosť však pri tejto ambícii ostáva. Viac nám prezradili z tlačovej kancelárie reťazca.

Počas vlaňajšieho slávnostného dňa v Miloslavove zástupcovia spoločnosti Jerónimo Martins, pod ktorú Biedronka patrí, hovorili o ambícii sprístupniť do konca roka 2026 50 tuzemských obchodov. Taktiež sa hovorilo o tom, že logistické centrum vo Voderadoch by mohlo byť doplnené o ďalšie, a to na východnom Slovensku. My sme zisťovali, či sú tieto plány stále aktuálne.

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Masívne otváranie v druhej polovici roka?

Reťazec s logom lienky má aktuálne otvorené predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Najnovšie do tejto skupiny pribudla pobočka v Kostolných Kračanoch, vďaka čomu má Biedronka celkovo 16 slovenských prevádzok.

Tlačová kancelária reťazca potvrdila, že aktívne pracuje na ďalších lokalitách.

Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže je naším plánom do konca roka 2026 mať otvorených 50 predajní. O otvorení nových predajní však zvyčajne informujeme bližšie k presnému dátumu otvorenia,“ uviedli zástupcovia slovenskej Biedronky s tým, že potvrdili ambíciu 50 otvorených pobočiek. Ako dodali, podrobnosti o otváraní prinášajú až tesne pred samotným otvorením.

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Proces prípravy novej predajne zahŕňa viacero krokov a závisí od viacerých externých faktorov. Hneď ako bude všetko definitívne potvrdené, radi sa o to podelíme prostredníctvom oficiálnej komunikácie,“ doplnili vo vyjadrení pre interez.

V tomto momente to teda znamená, že za približne 6 mesiacov musia kompetentní otvoriť ešte 34 predajní. Na základe pracovných ponúk sú známe aj niektoré lokality, kam by diskont mohol namieriť. Spomínali sa napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Nesvady, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.

Ako sme vás už viackrát informovali, Biedronka by sa mala v rámci expanzie pozrieť aj do krajských miest. Aktuálne sú potvrdené predajne v Bratislave, Nitre a Žiline. Nábor je teda spustený v bezmála dvadsiatich lokalitách.

Predajňa Biedronky počas otváracieho dňa.
Foto: interez.sk

Logistické centrum na východe Slovenska

Mnohí ľudia si všimli, že Biedronka počas doterajšieho pôsobenia budovala sieť výlučne na západnom a strednom Slovensku. Predajne sú totiž naviazané na logistické centrum vo Voderadoch, ktoré má kapacitu obslúžiť zhruba 180 pobočiek. Je preto logické, že primárne sa diskontné prevádzky budú objavovať v jeho dostupnosti.

O prípadných budúcich investíciách alebo nových projektoch budeme verejnosť informovať v čase, keď budú prijaté konkrétne rozhodnutia,“ avizuje slovenská Biedronka.

počas otváracieho dňa ale kompetentní načrtli, že v pláne by malo byť logistické centrum na východe Slovenska. Ako vtedy uviedli, nemalo by sa tak stať v krátkodobom časovom horizonte. Zástupcovia Jerónimo Martins nevylúčili, že na východe predajne pribudnú aj napriek chýbajúcemu logistickému centru, no malo by ísť iba o lokálne projekty.

Ako sa zdá, situácia sa v tomto smere zatiaľ nezmenila. „Priebežne vyhodnocujeme logistické potreby našej siete v súvislosti s jej ďalším rozvojom na Slovensku. V súčasnosti sa sústreďujeme na efektívne využívanie existujúcej logistickej infraštruktúry a podporu plánovanej expanzie predajní,“ uviedla pre náš portál tlačová kancelária spoločnosti.

Ľudia nakupujú v novej Biedronke.
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Vernostnú aplikáciu spustili v marci

Biedronka na slovenský trh vstúpila v marci 2025 bez vernostnej aplikácie. Vedenie spoločnosti však avizovalo jej spustenie v najbližších mesiacoch, čo sa napokon pretavilo do reality presne rok po otvorení prvej predajne v Miloslavove.

Aplikáciu si môžu používatelia stiahnuť v obchodoch App Store, Google Play aj Huawei AppGallery. Prihlasovanie prebieha cez telefónne číslo a heslo, nastavenie je pomerne rýchle. Biedronka pri vernostnej aplikácii láka na rôzne exkluzívne zľavy či personalizované ponuky, ktoré by mali byť prispôsobené podľa potrieb konkrétnych zákazníkov.

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