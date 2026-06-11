Najprv obrovská predajňa, teraz nákupné centrum. Obľúbený detský reťazec otvára druhý slovenský obchod

Predajňa Brendon

Ilustračná fotografia: Brendon Hungary

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Rodičia s deťmi sa dočkajú zaujímavej novinky. Populárny obchod s detskými potrebami sa na Slovensku po dlhých rokoch rozširuje.

Na slovenskom trhu s detskými potrebami a s oblečením aktuálne evidujeme viacero väčších či menších špecializovaných obchodníkov. Medzi tých absolútne najväčších patrí maďarský Brendon, ktorý okrem internetového obchodu prevádzkuje aj veľkú predajňu v hlavnom meste. Tá však už onedlho nebude jediná.

Spoločnosť Brendon Slovakia oficiálne oznámila, že v Bratislave bude otvárať svoju druhú pobočku. Domov by mala nájsť v nákupnom centre Central, ktoré aktuálne prechádza transformáciou a takáto novinka by mu mohla v tvrdom boji o bratislavského zákazníka pomôcť.

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Otvorí už čoskoro

Reťazec v pripravovanej predajni sľubuje tradične široký sortiment a ponuku ako pre rodičov, tak aj deti. Konkrétnejšie podrobnosti zatiaľ kompetentní nezverejnili, no prisľúbili, že viac informácií poskytnú už čoskoro. Známe je len to, že by sa tak malo stať počas júla. Pre značku Brendon pôjde o druhý kamenný obchod – prvý je už dlhé roky otvorený v mestskej časti Rača v obchodnom areáli pri Kauflande.

S našimi viac ako desaťročnými skúsenosťami vám pomôžeme pripraviť sa na príchod bábätka a postaráme sa o vás pred narodením bábätka a aj po ňom,” uvádza na svojom webe Brendon.

Značka pôvodne pochádza z Maďarska a jej korene siahajú na začiatok 90. rokov minulého storočia. U našich južných susedov si popularitu získala okrem rozširujúceho sa sortimentu aj pôsobením v mediálnom priestore, kde vydávala časopisy pre mamičky s deťmi. V roku 2024, teda zhruba 30 rokov od začiatku svojho fungovania prešiel reťazec kompletne do rúk nových majiteľov.

Tí prisľúbili zachovanie existujúceho konceptu a tiež ďalší rozvoj značky, ktorá v Maďarsku podľa dostupných správ prevádzkuje 18 pobočiek.

Na Slovensku má stabilné tržby, no dlhodobejšie straty

Ak sa pozrieme na hospodárske výsledky slovenskej eseročky, vidíme, že sa v posledných rokoch tržbami stabilne drží na úrovni okolo 5 miliónov eur. Za vlaňajšok medziročne klesli zhruba o 7 %, no horšie to je pri pohľade na kolónku ziskov/strát.

Slovenský Brendon je od covidového roku 2022 v strate, ktorú minulý rok síce medziročne znížil, no aj tak sa pohybovala na úrovni 442-tisíc eur. Spoločnosti opäť medziročne rástli náklady, ktoré v súčasnosti trápia aj tie najväčšie a najstabilnejšie spoločnosti.

Prevádzka e-shopu a veľkej bratislavskej predajne je stratová aj pri pohľade na EBITDA, teda prevádzkový zisk bez odpisov a úrokov. Ani takéto výsledky však nemusia znamenať ohrozenie, nakoľko za slovenskou divíziou stojí silná maďarská materská skupina. Uvidíme, akým spôsobom sa hospodárenie zmení s väčším časovým rozostupom od spomínanej akvizície a tiež spolu s otvorením novej bratislavskej pobočky.

Hospodárske výsledky firmy Brendon
Reprofoto: Finstat

Keď sa pozrieme na konkurenciu, tak okrem menších lokálnych obchodníkov konkuruje Brendonu napríklad Feedo. V Bratislave funguje taktiež vo veľkometrážnej predajni, pričom pod Tatrami má táto značka prevádzky aj v Dunajskej Strede, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Trenčíne. Okrem toho Feedo spolupracuje s takzvanými partnerskými predajňami, ktorých má u nás sedem.

Vo všeobecnosti tiež v súvislosti s predajcami detských potrieb musíme spomenúť aj fakt, že pôrodnosť na Slovensku je podľa údajov Štatistického úradu SR jedna z najnižších v novodobej histórii. Tento faktor má priamy vplyv na takýto biznis a zároveň vytvára tlak na jeho miernu transformáciu, napríklad formou zamerania sa aj na staršie deti a podobne.

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