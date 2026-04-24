Nová Biedronka vyrastie na nečakanom mieste. Oživí starú budovu priamo na stanici

Martin Cucík
Reťazec Biedronka
Diskontný reťazec Biedronka plánuje predajňu v Nitre, známa je už aj lokalita.

Reťazec, ktorý patrí pod portugalskú skupinu Jerónimo Martins, je známy najmä agresívnou cenovou politikou a od vstupu na náš trh má u nás už 15 predajní. Krajským mestám sa však väčšinou vyhýbal. 

Teraz sa však poľský diskontný reťazec pripravuje na vstup do Nitry, pričom jeho predajňa má vzniknúť priamo v blízkosti autobusovej a železničnej stanice. Projekt počíta s využitím a prestavbou existujúceho objektu a zároveň aj s úpravami okolitej infraštruktúry vrátane časti cesty a chodníka, ktoré si investor plánuje prenajať od mesta. Informoval o tom portál My Nitra.

Prestavba starej budovy

Investor plánuje prestavať existujúcu budovu, ktorá je v súčasnosti prázdna. Ešte donedávna slúžila ako stavebniny, v minulosti ju využíval aj dopravca. Dnes je areál zanedbaný, nachádza sa tam aj staré, nefunkčné čerpadlo. Z materiálov Mestského zastupiteľstva v Nitre vyplýva, že Biedronka po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia prevedie stavebné objekty do vlastníctva Mesta Nitra za 1 €.

Podľa materiálov pre mestských poslancov nesie projekt oficiálny názov „Prestavba objektu na Staničnej ulici v Nitre na umiestnenie komerčného príslušenstva autobusovej stanice – dočasná prevádzka„. Samotný názov síce priamo nespomína Biedronku, no v texte sa spomína spoločnosť Jerónimo Martins. Indície sú teda jasné. Spoločnosť doručila dokumenty mestu v decembri 2025.

Nábor zamestnancov už začal

O príchode reťazca do mesta pod Zoborom svedčia aj pracovné inzeráty na portáli Profesia. Spoločnosť aktuálne hľadá do svojej pripravovanej predajne v Nitre zástupcu manažéra predajne aj vedúceho zmeny.

Biedronka počas prvého roka otvorila na Slovensku 15 predajní. Aktuálne ich nájdeme v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene.

Pri pozícii zástupcu manažéra predajne sa základná mzda začína približne od 1 700 eur mesačne, pričom konečná suma závisí od skúseností kandidáta a doplnená je o výkonnostný bonus v hodnote 100 eur. V prípade vedúceho zmeny sa ponúkaný plat pohybuje okolo 1 450 eur mesačne plus rovnako vysoký bonus. Obe pozície zahŕňajú riadenie chodu predajne, prácu s tímom, dohľad nad tovarom aj zodpovednosť za pokladnice a hotovosť.

Oživená lokalita okolo stanice

V okolí stanice už prebehla modernizácia tak stanice, ako aj priľahlých objektov, vrátane polyfunkčného komplexu Polygon, kde pribudli byty a nové obchodné prevádzky v OC Polygon. Mnohí obyvatelia Nitry si ešte pamätajú cestu na stanicu cez ikonický „tunel“ Polygonu a tržnicu.

Práve táto transformácia z bývalého schátraného a nevyužívaného priestoru na rozvíjajúcu sa mestskú zónu vytvára podmienky pre ďalšie investície, medzi ktoré patrí aj plánovaná Biedronka.

V blízkosti Nitry pritom reťazec už jednu prevádzku má. Vyrástla v Alekšinciach ako súčasť rozvíjajúcej sa lokality s dobrým dopravným napojením na Nitru. Zároveň rozšírila občiansku vybavenosť ďalšej etapy rezidenčného projektu Alekšince Vinice, ktorý má v budúcnosti priniesť bývanie približne pre 2 000 obyvateľov.

Diskontný reťazec tak na Slovensku zatiaľ uplatňuje podobný prístup ako v Poľsku, zameriava sa najmä na menšie mestá, obce a atraktívne tranzitné lokality.

Rovno aj s vernostnou aplikáciou

Reťazec okrem nových predajní rozširuje aj svoje služby zákazníkom. Pripravil mobilnú aplikáciu, ktorú si zákazníci môžu stiahnuť prostredníctvom obchodov App Store, Google Play aj Huawei AppGallery.

Registrácia prebieha pomocou telefónneho čísla a hesla a jej nastavenie je rýchle a jednoduché. Pomocou aplikácie reťazec láka používateľov na exkluzívne zľavy a ponuky šité na mieru, ktoré sa majú prispôsobovať nákupnému správaniu a preferenciám jednotlivých zákazníkov.

