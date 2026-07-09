Malé mesto sa dočká veľkej novinky. Do novej obchodnej zóny mieri Biedronka, pribudne aj drogéria

Predajňa Biedronky počas otváracieho dňa.

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Reťazec Biedronka
Podľa zverejnených dokumentov bude v obchodnej zóne predajňa potravín, drogéria, lekáreň či kaviareň.

Kým obchodné ulice v centrách miest ustupujú do úzadia, čoraz väčšej popularite sa tešia obchodné centrá a predovšetkým retailové parky. Tie vznikajú aj v menších lokalitách, pričom ľudia si ich obľúbili vďaka ich kompaktnosti a praktickosti. Takýchto projektov postupne na Slovensku pribúda a najnovšie sa ho dočká aj Nemšová.

Hlavným nájomcom by sa podľa dostupných informácií mohla stať diskontná Biedronka, ktorá na slovenský trh vstúpila v roku 2025. Detaily o projekte zverejnilo v dokumente samotné mesto.

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Pribudne aj drogéria či lekáreň

Nová obchodná zóna v Nemšovej má pozostávať z veľkej predajne potravín, drogérie, lekárne a kaviarne. Ide o štandardné zloženie s cieľom obslúžiť zákazníkov vyhľadávajúcich základný sortiment tovaru na dennej báze. Projekt je koncipovaný v štýle retailového parku s príslušnými parkovacími plochami. Konkrétne mená nájomcov zatiaľ zverejnené neboli.

Viaceré indikátory ale napovedajú tomu, že do projektu by mohol zamieriť nový diskont na slovenskom trhu. Biedronka už podľa pracovných ponúk hľadá do Nemšovej vedenie prevádzky. Manažér predajne si spolu s bonusom môže zarobiť od 1 950 eur mesačne, vedúci zmien od 1 400 eur mesačne. Od vedúceho pracovníka sa očakáva, že disponuje skúsenosťami z maloobchodu, ako tiež skúsenosťami s vedením tímu ľudí.

Predajňa Biedronky
Ilustračná foto: Biedronka

Dôležitou informáciou je to, že spoločnosť Jerónimo Martins s.r.o. (majiteľ Biedronky, pozn. red.) už v danej lokalite vlastní pozemok, čo vyplýva aj z katastra. Vedľajší pozemok zase vo vlastníctve má firma REALLINE, ktorá je zároveň navrhovateľom projektu obchodnej zóny v Nemšovej.

Pre približne 6-tisícové mesto tak pôjde o zaujímavú novinku a obohatenie súčasných nákupných možností.

Retailové parky nabrali v uplynulých rokoch na popularite a v súčasnosti naprieč celým Slovenskom pribúdajú rôzne projekty. Tie sú obľúbené hlavne vďaka praktickému zloženiu predajcov, ľahkej a rýchlej dostupnosti nakupovania, pohodlnému parkovaniu či vďaka strategickému umiestneniu v blízkosti hlavných dopravných ťahov.

Biedronka má ambiciózne plány

Keď Biedronka v marci 2025 otvorila svoju prvú slovenskú predajňu v obci Miloslavov, očakávalo sa, že obchody s jej logom zaplavia slovenský trh pomerne dynamicky. Kompetentní hovorili o tom, že do konca roka 2026 chcú mať 50 slovenských prevádzok. Počas prvého roka sprístupnila 15 predajní, tento rok za šesť mesiacov dokonca iba dve pobočky – tá posledná pribudla v Nesvadoch. To je, vzhľadom na počiatočné ambiciózne plány, pomerne pomalé tempo.

Reťazec s logom lienky má aktuálne otvorené predajne v Alekšinciach, Miloslavove, Považskej Bystrici, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Malinove, Tomášove, Zlatých Klasoch, Myjave, Nových Zámkoch, Revúcej a dvakrát „lienka“ otvorila v Senici a vo Zvolene. Tento rok pribudli Kostolné Kračany a Nesvady.

Logo Biedronky na jednej zo slovenských predajní.
Foto: Biedronka

Napriek pomalšiemu štartu sa plány nemenia. „Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže naším plánom do konca roka 2026 je mať otvorených 50 predajní,“ potvrdili v júni pre interez zástupcovia tlačovej kancelárie Biedronky.

Ako sme vás už viackrát informovali, Biedronka by sa mala v rámci expanzie pozrieť aj do krajských miest. Aktuálne sú potvrdené predajne v Bratislave, Nitre a Žiline. Čo sa týka hlavného mesta, tam je už aj známe, kde Poliaci pobočku otvoria. Stať by sa tak malo na Račianskej ulici v mestskej časti Nové Mesto.

Na základe pracovných ponúk sa spomínajú napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.

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