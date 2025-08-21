Bola členkou Kresťanskej únie: Zomrela politička Anna Záborská, mala 77 rokov

Vo veku 77 rokov zomrela Anna Záborská, poslankyňa Národnej rady SR, zakladateľka a predsedníčka Kresťanskej únie a dlhoročná europoslankyňa.
Smutnú správu oznámila na sociálnej sieti Kresťanská únia, ktorá vo svojom vyhlásení uviedla: „Anna Záborská po nej kráčala pokorne, trpezlivo, so vztýčenou hlavou. Rozdávala lásku, pomoc, povzbudenie. Do večnosti odišla dáma slovenskej politiky, rešpektovaná osobnosť v Európe, milovaná svojimi blízkymi, milujúca život. Vyjadrujeme hlbokú sústrasť jej manželovi Vladkovi, dcéram a blízkej rodine a priateľom. Žiaľ nad jej odchodom nemožno vyjadriť žiadnymi slovami. Nech odpočíva v pokojí a svetlo večné nech jej svieti.“
Záborská patrila medzi najvýraznejšie konzervatívne tváre slovenskej politiky. V rokoch 2004 až 2019 pôsobila ako europoslankyňa, do slovenského parlamentu sa dostala v rámci spolupráce Kresťanskej únie s hnutím OĽaNO.
Odchod z KDH a vznik Kresťanskej únie
Ako pripomína Dennník N, v roku 2019 odišla z KDH po tom, čo strana neschválila jej kandidatúru do Európskeho parlamentu. Spolu s Branislavom Škripekom založila Kresťanskú úniu a stala sa jej predsedníčkou. Do parlamentu sa dostala najprv na kandidátke OĽaNO a neskôr v roku 2023 v rámci trojkoalície OĽaNO, Kresťanskej únie a strany Za ľudí. Poslancom sa vtedy stal aj Richard Vašečka.
