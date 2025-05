Nakoniec bude v Dunaji, k vašim službám všetko inak: Jedna otázka vŕta v hlave všetkým divákom

Tento týždeň zažili diváci Dunaja, k vašim službám skutočnú skúšku ohňom. Od smrti Maríny až po Holubcov plán, ako sa zbaviť Terezy. Ani na moment si nevydýchli. Ukazuje sa, že tvorcovia seriálu nemajú problém prekvapiť. A hoci si diváci môžu myslieť, že dokážu dej predvídať, nie vždy vedia, čo majú čakať.

Marína aj bábätko zomreli, Alenka sa rozhodla udať Vilmu a Milan sa nečakane zjavil na pohrebe. Diváci boli v napätí a zdá sa, že ďalšie epizódy budú pokračovať v rovnako dramatickom duchu. Či už vďaka Kláre, Alenke alebo Holubcovi. Netreba však zabúdať ani na Oľgin plán. Tá sa totiž snaží silou mocou otehotnieť a chce, aby ju oplodnil Dávid.

Čie bude bábätko?

V súčasnosti sú v seriáli dve tehotné herečky. Ako sme vás informovali v článku, Petra Dubayová, ktorá stvárňuje Evu, sa chystá na materskú dovolenku, a tak je otázne, ako to tvorcovia vpíšu do deja. Nemusí byť pritom tehotná aj v deji, keďže by mohli zvoliť rovnaký ťah, ako pri Lene, ktorá ukončila sériu a na začiatku ďalšej sa už neukázala, ale bolo povedané, že je v Berlíne. Janka Kovalčíková tak mohla na istý čas seriál opustiť, aby stíhala moderovať Let’s Dance.

Ďalšou tehotnou herečkou je Barbora Bezáková, ktorá hrá Oľgu Hanákovú. Vyzerá to tak, že na rozdiel od Evy bude tehotná aj v seriáli. Snaží sa totiž za každú cenu otehotnieť a chcela preto podplatiť Dávida. Ten však jej ponuku odmietol.

Avšak už dlhšie je známe, že tvorcovia do komparzu zháňali bábätko na dlhodobú spoluprácu. Najprv sa počítalo s tým, že bude pre Marínu, keďže bola v seriáli jediná tehotná, no po jej smrti zostala v divákoch otázka, koho nakoniec bude. Najpravdepodobnejšou možnosťou je v tomto okamihu práve Hanáková, keďže jej o chvíľu bude vidieť v seriáli bruško a bude potrebné to nejako vysvetliť.

Jediným iným zvratom, ktorý by sa ponúkal, je, že Klára po vášnivej noci s Lukášom, ktorú diváci videli v poslednej odvysielanej epizóde, ostane tehotná. Zatiaľ však nie je nič isté, a len čas ukáže, ktorá teória je správna, a či sa tvorcom opäť podarí šokovať divákov.