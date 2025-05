Herečka Ráchel Šoltésová úprimne: Lásku našla tam, kde by to čakal málokto

Ráchel Šoltésová patrí k herečkám, ktoré sa neboja ísť vlastnou cestou. Už v mladom veku si splnila sen o rodine a dnes otvorene hovorí o tom, ako vyzerá jej realita.

Ako prezradila v rozhovore pre magazín Emma, už ako dieťa túžila po svadbe a dieťati do dvadsiatich piatich rokov. Dnes ako 27-ročná s pokorou vníma, čo všetko jej život dal – lásku, prácu aj materstvo, ktoré ju každý deň učí niečomu novému. A to všetko sa začalo celkom nenápadne. Jednou obyčajnou návštevou zubára.

Zubár, ktorý sa stal manželom

Ich prvé stretnutie pôsobí ako z romantického filmu. Ráchel si v Bratislave hľadala zubára, v ktorom napokon našla manžela aj otca svojho dieťaťa. „Našla som si v Bratislave zubára a zrazu je to môj manžel a máme spolu syna,“ hovorí s úsmevom. To, čo začalo ako bežná lekárska návšteva, prerástlo do vzťahu, ktorý dnes Ráchel považuje za jeden z najväčších darov vo svojom živote. „Našla som v ňom láskavého, tolerantného a spoľahlivého partnera, zodpovedného a milujúceho otca.“

Výhodou je podľa nej aj to, že nepochádza z hereckého sveta, a vďaka tomu ich rozhovory nie sú len o práci, ale aj o úplne iných témach. „Jeho zamestnanie ma fascinuje. Inšpiruje ma k precíznosti a láske k práci.“

Materstvo ako sen aj realita