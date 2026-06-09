Diváci Dunaja, k vašim službám sa spravodlivosti nedočkali. Potešilo ich však zákulisné odhalenie

Julo a Dávid z Dunaja

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Vedeli ste, že sa herci poznajú od detstva?

Dunaj, k vašim službám sa pomaly, ale isto blíži do finále. Záver 14. série čaká divákov už budúci týždeň, no ešte predtým si užijú veľa akcie. Uvidia pritom, že existujú aj hrôzy, z ktorých sa nevie spamätať ani tak zákerný a prefíkaný muž, ako je Holubec. Naopak, kto sa zachránil, je Dávid.

Dávid sa nad Julom nakoniec zľutoval a strelil ho len do kolena. Mal totiž iné priority a stihol sa vrátiť do penziónu skôr, než Alenka s Michalom vezmú deti do Košíc. Julo tak ostáva sám v bolestiach, a hoci sa v minulosti vyhováral, že nemôže nastúpiť na front preto, že má ploché nohy, teraz by mohol o jednu prísť, ak dovtedy nezomrie od bolesti.

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Diváci boli v napätí, herci nemali obavy

Zdá sa tak, že sa mu konečne vracia všetko zlo, ktoré napáchal, a hoci diváci dúfali, že ho Dávid zabije, keďže by to bolo len spravodlivé, ukázalo sa, že má oveľa viac ľudskosti ako on. Julovo prosíkanie o život sa tak vyplatilo, no či v ňom ostalo dostatok síl, aby si zohnal pomoc a prežil, je zatiaľ otázne.

Postavy z Dunaja
Foto: TV Markíza

„Je tam istá dávka zodpovednosti, aby sme si navzájom neublížili, ale aj aby to vyzeralo uveriteľné pre diváka. Chceme naplniť požiadavky réžie, ale udržať aj bezpečnosť,“ opísal túto scénu bližšie Jakub Jablonský, ktorý stvárňuje Dávida a nechal tak divákov bližšie nahliadnuť do zákulisia natáčania seriálu televízie Markíza.

Ešte viac však prezradil Jakub Švec, ktorý hrá Jula, a odhalil, že s touto scénou vôbec nemal problém, keďže sa s druhým hercom pozná oveľa dlhšie, než by ste čakali. Pre Markízu odhalil: „My sa s Jakubom poznáme od narodenia. Keď sme boli malí, tak sme sa takto bili. Keď točím s Jakubom, je to istota, že nás to bude baviť, že z toho bude dobrý výsledok. Ja Jakuba vnímam ako svojho brata.“

Scéna z Dunaja
Foto: TV Markíza

Kúsok z histórie

K záveru epizódy sa vyjadrila aj historička Eva Škorvánková a pre Markízu priblížila: „Kremnička pri Banskej Bystrici sa po potlačení Slovenského národného povstania stala miestom najväčšieho doloženého vojnového zločinu na území Slovenska. V období od novembra 1944 do marca 1945 tu príslušníci nemeckých bezpečnostných jednotiek a Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy vykonávali hromadné popravy väzňov z banskobystrickej väznice. Obete boli bez súdu vraždené pri protitankových zákopoch a pochovávané do masových hrobov. Po vojne bolo exhumovaných 747 obetí, medzi nimi 211 žien a 58 detí. Väčšinu zavraždených tvorili Židia, ale aj Rómovia, partizáni, civilisti a povstaleckí vojaci. Na mieste dnes stojí Pamätník obetiam fašizmu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a významným pietnym miestom. Kremnička zostáva symbolom tragédie druhej svetovej vojny a varovaním pred nenávisťou, totalitou a porušovaním ľudských práv.“

K natáčaniu scény o Kremničke prezradil viac aj samotný režisér Peter Kelíšek. Ten pre Markízu opísal: „Jedna vec je ukázať vyvražďovanie nevinných ľudí a druhá vec je ukázať to, ako to vnímajú jednotlivé postavy, čo zrkadlí tú hrôzu. Nakrútiť takéto scény si vyžaduje dôkladnú prípravu, aby sa na sete už nestrácal čas. Napriek tomu je to vždy živý proces, ktorý sa finálne vykreuje priamo na mieste.“

V seriáli sa počas vyvražďovania zachránil len Dávid, pričom diváci sledovali, ako o život na úteku s ním prišla Katka.

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