Osud Maríninho bábätka v Dunaji, k vašim službám visí na vlásku. Tento detail by mohol prezradiť, čo sa s ním stane

Osudy postáv v Dunaji, k vašim službám sú viac než komplikované. Tvorcovia seriálu totiž nikdy nenechávajú divákov vydýchnuť, ale vždy si pre nich dokážu pripraviť ďalšiu drámu a väčšinou vždy vtedy, keď to najmenej čakajú. Inak to nie je ani teraz.

Keďže zajtra diváci novú epizódu neuvidia, ostáva im len premýšľať nad tou poslednou odvysielanou. V nej videli hneď niekoľko zvratov: Lena navštívila odborníka na sluch, Lukáš Kudlička sa začal zaujímať o odboj, Tereza začala vystrkovať rožky a u Kováčovcov sa zdá, že im osud vôbec nepraje.

Zdá sa, že prežije len jeden z nich

Utorková epizóda priniesla pre divákov hneď viacero šokov. Hoci sa zdá, že sa Klausovcom podarilo aspoň na nejaký čas zachrániť malú Elizu, ďalšie dieťatko je v ohrození. Maríne totiž stresujúca situácia ohľadom jej manžela rozhodne neprospela a nakoniec to je ona, o koho zdravotný stav sa teraz musia diváci obávať.

Hoci by popisy k ďalším epizódam, podľa portálu ČSFD, mohli naznačovať, že Marína o bábätko príde, nič nie je jednoznačné. V štrnástej epizóde by totiž postavy mala postihnúť nečakaná tragédia a v pätnástej sa zas spomína, že Alenka bude reagovať na tragickú udalosť prekvapivým spôsobom. Následne sa v popisoch ďalších epizód ani jedna zo sestier nespomína, no stále je tu jeden detail, ktorý by mohol odhaliť o osude bábätka viac.

Nie je to totiž tak dávno, čo sa na Facebooku objavil inzerát od KOMPARZ STUPÁK, v ktorom hľadali bábätko na dlhodobú spoluprácu pre seriál Dunaj, k vašim službám. Inzerát pridali v marci a hľadali novorodeniatko, ktoré by mohlo začať natáčať koncom apríla. Jedinou tehotnou postavou v seriáli je pritom Marína, a keďže hľadali bábätko na dlhodobú spoluprácu, je nepravdepodobné, že by ho mal postretnúť tragický osud.

Otázny tak nie je osud bábätka, ale samotnej Maríny. Hoci sa len v predošlej epizóde obávala o osud svojho manžela, zdá sa, že sa mala viac strachovať sama o seba. Nečakaná tragédia by totiž mohla znamenať jej smrť a práve Alenka by mohla byť tou, kto sa rozhodne o bábätko postarať, hoci by malo podľa správnosti ostať Kováčovi.