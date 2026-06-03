Dieťa Waltera Klausa ohrozil nebezpečný pes: V kočíku sa však neskrývalo bábätko, ale niečo iné

Seriál si za roky vysielania získal tisíce divákov nielen silnými príbehmi a napätím, ale aj scénami, ktoré neraz vyvolajú búrlivé emócie. Tvorcovia sa neboja otvárať náročné témy a prinášať momenty, pri ktorých diváci ostávajú v napätí až do poslednej sekundy.
Najnovšie sa o rozruch postarala dramatická scéna, v ktorej pes Heidi zaútočil na bábätko Helgy a Waltera Klausovcov. Fanúšikov tak čakajú zaujímavé momenty, pri ktorých sa im zatají dych. Hoci zábery pôsobia mimoriadne realisticky a miestami až desivo, za výsledkom stojí precízna práca filmového štábu a profesionálny prístup. Nebolo to však vôbec jednoduché, ako nám prezradila Markíza.
Dôkladný tréning bol základom úspechu
Nadšení diváci vždy vidia až konečný výsledok na televíznych obrazovkách a vychutnávajú si napínavý dej. Nevedia však, čo všetko sa za tým skrýva, koľko práce, trpezlivosti a disciplíny bolo treba vynaložiť na natočenie jednotlivých scén. Aj za niekoľkými minútami televízneho napätia bývajú hodiny tréningu a nacvičovania. Vedela by o tom rozprávať trénerka Marcela Čapková, ktorá potvrdzuje, že nakrúcanie so zvieratami je veľmi náročné.
Zrejme mnohých prekvapí fakt, že za sučkou Heidi je v skutočnosti pes Indi, ktorý si musel prejsť dôkladnou prípravou. Štvornohý herec to však zvládol na jednotku.
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„Vedela som dopredu, ako bude scéna približne vyzerať. Potrebovali sme psa naučiť, aby samostatne skočil do kočíka a následne z neho vybehol. Tento cvik som rozdelila na niekoľko fáz, ktoré sa učil samostatne, a až potom som ich spojila do jedného celku. Pred samotným natáčaním sme si scénu ešte krátko precvičili, pretože atmosféra na pľaci je vždy iná ako počas tréningu,“ vysvetlila Marcela Čapková.
Podľa jej slov sa ľahšie pracuje so psom, ktorý už má nejaké základy poslušnosti a je zvyknutý na ruch okolia. „Mal by byť vyrovnaný, priateľský, dobre ovládateľný a nemal by mať problém s hlukom či väčším množstvom ľudí. Veľmi dôležitá je aj motivácia,” objasnila trénerka a dodala, že pes sa musí tešiť z práce. Vtedy sa nové cviky naučí ľavou zadnou.
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