Najočakávanejší moment Dunaja, k vašim službám je tu. Diváci sa po niekoľkých sériách konečne dočkali

Utorková epizóda vyvolala v divákoch vlnu emócií. Najprv ich zarmútila smrť Maríny a jej bábätka, nasledoval šok z odhalenia doktorky Šarloty a na konci dostali dobré správy, keďže sa Lukášovi nielenže podarilo oslobodiť Irenu z väzenia, ale zároveň sa oficiálne rozhodol pridať k odboju a zabezpečil zbrane.

Ešte minulý rok herec Marek Fašiang prezradil, že jeho postava Ludwiga nezomrela, a keď dotočil Farmu, vrátil sa na pľac Dunaja, k vašim službám. Diváci preto verili, že s jeho návratom do seriálu vypláva na povrch aj pravda a ukáže sa, že doktorka klamala, keď Walterovi Klausovi povedala, že je Eliza jeho dcéra. A mali pravdu.

Zistenie, ktoré otrasie rodinou Klausovcov

Ludwig sa do seriálu vrátil v marci a diváci neskrývali nadšenie z toho, ako ukáže Klausovi, že teraz má moc on. Hoci sa objavil bez oka a so zhoršeným zrakom, jeho pozícia sa zlepšila a už si aj on mohol dovoliť vyhrážať sa svojmu sokovi v láske. Nečakal však, že nájde Helgu ako zamilovanú ženu, a nie ako tú, ktorá s ním chcela ujsť. Navyše rýchlo zistil, že sa Helgine priority po narodení dcérky zmenili.

Ludwig sa rozhodol pomstiť, a keď sa mu nepodarilo poslať Waltera na front, zameral sa na malú Elizu. Tú sa snažil dostať do ústavu, aby ju mohol vyšetriť samotný Mengele. Klausovci dobre vedeli, ako by to s malou skončilo, ak by sa tam dostala, keďže to mali možnosť vidieť z prvej ruky na Wolfim. Snažili sa preto vymyslieť plán, ako malú Elizu zachrániť, no nakoniec sa o to postaral niekto iný.

Doktorka Šarlota totiž bola v nemocnici v čase, keď si Ludwig aj so zástupkyňou doktora Mengeleho prišli po dieťa, no keď sa ho snažili odviezť, zastavila ich otázkou na Ludwiga. Spýtala sa ho, či chce naozaj ublížiť vlastnému dieťaťu. On samozrejme hneď oponoval, že Eliza nie je jeho, no v tomto momente Šarlota konečne odhalila, že skutočne o výsledkoch otcovstva klamala. Presne tak, ako si to diváci po celý čas aj mysleli.

Doktorka pri pôrode Elizy zatajila Ludwigove otcovstvo, aby ochránila Helgu aj malú Elizu a jediný, kto okrem nej pozná pravdu, je samotný Ludwig. Ten podľa štvrtkovej ukážky nebude váhať a prezradí túto informáciu aj Helge, ktorá je v súčasnosti spokojná s jej rodinou a zdá sa, že to pre ňu bude šokujúca informácia. Obzvlášť, keď sa zdá, že je Ludwig odhodlaný získať svoju dcéru a z popisov k ďalším epizódam na ČSFD vyplýva, že bude tlačiť na Helgu, aby povedala Klausovi pravdu.