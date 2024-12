Správa, ktorá odrovnala divákov Dunaja, k vašim službám: Chystá sa pre nich prekvapenie, ktoré ani vo sne nečakali

Už dnes uvidia diváci dobového seriálu veľkolepé finále ôsmej série. Zistia, aký osud čaká Annu, uvidia ďalšiu krutosť Waltera Klausa a prídu na to, prečo pani Mária plakala. S rozuzlením zápletiek však dostanú ešte jeden predčasný vianočný darček.

V novembri sme vás informovali o tom, že unikli informácie zo zákulisia Dunaja, k vašim službám. Jeden z hercov sa totiž odfotil v šatni, pričom za ním bolo vidieť stenu s menami postáv. Tí, ktorí boli po smrti a nemali šancu sa do seriálu vrátiť, boli preškrtnutí. Diváci si, samozrejme, ihneď všimli, že jedno z mien, o ktorom si mysleli, že už nebudú počuť, nebolo preškrtnuté.

Teraz herec Marek Fašiang potvrdil, že sa skutočne vracia do Dunaja, k vašim službám.

Vracia sa do Dunaja

Najprv skončila Farma, potom Mama na prenájom, a tak má Marek Fašiang prázdny pracovný program. V podcaste Sonija_Talk však prezradil, že dlho divákom na obrazovkách chýbať nebude. Na Sonijinu otázku, koľko seriálov aktuálne točí, Fašiang odpovedal: „Teraz aktuálne sa vraciam iba do Dunaja, čiže mne skončil ďalší projekt, čo bola Mama na prenájom, to sa už vlastne skončilo natáčanie, takže teraz točím aktuálne Dunaj.“

Tak skoro však diváci Ludwiga na obrazovkách neuvidia. „Teraz mi skončila Farma, boli to opäť brutálne takmer tri mesiace a ja sa teším, že ani teraz aktuálne netočím. Vlastne sa vrátim do Dunaja až niekedy asi koncom roka, akože do toho natáčacieho procesu a brutálne si to vychutnávam.“