Na nové epizódy Nemocnice sa môžete tešiť už budúci týždeň. Pozrite si prvé zábery, diváci sú nadšení z tohto detailu

Seriál Nemocnica sa začal vysielať v roku 2021 a rýchlo si získal verných divákov, ktorí sa nemohli dočkať pokračovania. Ich čakanie je aktuálne na konci, keďže už budúci týždeň spustí televízia novú sériu plnú profesionálnych dilem, ľúbostných vzťahov aj nových konfliktov, ktoré otrasú chodbami Nemocnice svätého Martina.

Ako informovala TV JOJ na svojom webe, diváci sa majú v novej sérii na čo tešiť. Do deja sa totiž po dlhom čase vracia Roman Varga, ktorého stvárňuje Richard Autner. Jeho prítomnosť v nemocnici vraj vyvolá otázky, no vytvorí aj nové spojenectvá, zatiaľ čo ho bude dobiehať jeho vlastná minulosť.

Nové zápletky, obľúbené tváre

Zaujímavý bude aj príbeh doktora Baloga, ktorého stvárňuje Alexander Bárta. Ten bude mať túto sériu nevšedný dej, ktorý zamotá nielen nemocničné chodby, ale aj osudy niekoľkých kolegov. Do tretice to nebude mať jednoduché ani Braňo Srnčík, ktorého hrá Dávid Uzsák. Jeho bude v tejto sérii trápiť najmä súperenie s doktorom Mišiakom, ktorého stvárňuje Juraj Hrčka. Nevinné podpichovanie totiž vyústi do rivality, ktorá sa postará o niekoľko vtipných momentov.

Na prvú novú epizódu sa diváci môžu tešiť už v stredu 21. mája vo vysielacom čase 20.40 hod.

Nová séria bude vysielaná každý pondelok a stredu v tomto čase, čo mnohí diváci ocenili, keďže si tak nebude konkurovať so seriálom TV Markíza Dunaj, k vašim službám. Z ich komentárov tiež vyplynulo, že sa nových príbehov svojich obľúbených postáv už nemohli dočkať a že na dátum novej série netrpezlivo čakali už od začiatku roka.

V komentároch sa tiež podelili o to, na koho z nemocničnej zostavy sa tešia najviac a hoci viacerí priznali, že sa tešia na všetkých rovnako, padlo aj niekoľko konkrétnych mien. „Zuza, tá je top,“ odkázala napríklad diváčka. „Na doktora Mišiaka a jeho obľúbené hlášky,“ prezradila zas ďalšia.

„Všetci sú úžasní, no chýbal mi Rišo Autner s Nelou,“ priznala iná diváčka. Tej sa tak prosba splnila aspoň polovične, keďže návrat Nely Pociskovej avizovaný nebol, hoci by ho viacerí diváci privítali s otvorenou náručou. Dokazuje to aj ďalší komentár v znení: „Na všetkých, ale chcela by som, aby prišla aj Rebeka.“