Žene sa po návšteve solária na tvári objavil fľak. Z nemocnice odišla s dierou v tvare mince

Pojem SPF za posledných pár rokov už počul snáď každý. Pre mnohých sa stal súčasťou každodennej rutiny. Väčšina ľudí si ho nanáša najmä na tvár, aby zabránili predčasnému starnutiu kože v súvislosti so slnkom. Použitie SPF je však oveľa dôležitejšie najmä ako prevencia rakoviny kože. Bethany Brown ho začala používať, až keď sa jej na tvári objavila diera.
Diagnostikovali jej najbežnejší typ rakoviny kože
Ako píše web Metro, 30-ročná žena menom Bethany Brown od svojich dvadsiatich rokov pravidelne navštevovala solárium, pričom nepoužívala krém s ochranným faktorom. Pracovala ako letuška, preto často lietala do slnečných destinácií, kde svoje voľné chvíle zvykla tráviť na pláži alebo pri bazéne a opaľovať sa.
Po šiestich rokoch pravidelnej návštevy solária, vždy na 20 minút, sa jej na tvári, v oblasti spánkov, objavila malá červená škvrna pokrytá malými chrastami. Myslela si, že ide len o ekzém. No nemohla sa viac mýliť. U ženy sa totiž vyvinul bazocelulárny karcinóm (bazalióm), čo je najbežnejší typ rakoviny kože, ktorý každoročne postihuje desaťtisíce ľudí po celom svete. Tento nádor sa zvyčajne prejavuje ako svetloružová alebo červená hrčka na koži.
Je to lesklý hrbolček, ktorý rastie pomaly a vyskytuje sa na miestach najviac vystavených slnku, ako sú tvár, krk a uši. Hoci metastázuje len zriedkavo, vyžaduje si odborné odstránenie, aby sa predišlo poškodeniu okolitého tkaniva. Jeho hlavným vinníkom je dlhodobé a opakované vystavovanie pokožky UV žiareniu. Postihuje najmä ľudí nad 40 rokov. Dá sa mu predísť dôkladnou ochranou pred slnkom, použitím opaľovacích krémov s vysokým ochranným faktorom (SPF), nosením pokrývky hlavy a pravidelnými kontrolami u dermatológa.
Po operácii jej ostala diera na tvári
Kým sa Bethany rozhodla ísť k lekárovi prešlo šesť mesiacov. Za ten čas sa škvrna zväčšovala, pokrývalo ju čoraz viac chrást, nevedela ju už prekryť ani makeupom. Až jej napokon mama jej priateľa, ktorá je lekárkou, povedala, že môže ísť o rakovinu kože, čo Bethany vystrašilo a okamžite sa rozhodla navštíviť lekára, ktorý jej stanovil presne túto diagnózu. Následne išla na vyšetrenie aj Bethanina mama, ktorej tiež odhalili rakovinu kože.
Bethany prezradila, že sa po stanovení diagnózy cítila hlúpo, pretože vedela, že si to spôsobila sama. Nikdy totiž nepoužívala opaľovacie krémy. Tvrdí, že na to nebola naučená, pretože ani jej mama nikdy nepoužívala ochranu pred opaľovaním, ako aj celá jej rodičov.
Následne Bethany podstúpila operáciu, pri ktorej jej odstránili nádor. Myslela si, že bude mať len malý steh a už na druhý deň sa bude môcť vrátiť naspäť do práce. Z nemocnice domov však odišla s dierou v tvári, približne vo veľkosti mince. Napokon bola práceneschopná celý mesiac a každý týždeň chodila na pravidelné ošetrenie rany do nemocnice.
Odkedy jej bola stanovená diagnóza, prestala chodiť do solária, uprednostňuje pobyt v tieni a použitie opaľovacieho krému s ochranným faktorom 50 každý deň.
Na Slovensku môžu solárium navštíviť už len dospelí
O tom, že vystavovanie sa UV žiareniu a nepoužívanie krému s ochranným faktorom môže spôsobiť rakovinu kože, upozorňujú odborníci z celého sveta už niekoľko rokov. Ako informuje TASR, na Slovensku dokonca nedávno vstúpil do platnosti nový zákon, podľa ktorého môžu navštíviť soláriá len ľudia nad 18 rokov.
„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu. Opaľovanie kože v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov. Riziko je u populácie v tejto vekovej kategórii väčšie, keďže koža je v tomto veku omnoho tenšia a citlivejšia, pričom pokožka nie je schopná vyprodukovať dostatok pigmentu na zachytávanie lúčov UV žiarenia,“ priblížilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré úpravu predložilo.
TASR zároveň nedávno informovala, že výskyt rakoviny kože sa štvornásobil a predpokladá sa, že o 20 rokov ňou bude postihnutých až 85 % obyvateľstva sveta.
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