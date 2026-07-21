Obyčajné vstávanie zo stoličky odhalí viac, než si myslíte: Spravte si 30-sekundový test starnutia

Vstať zo stoličky sa môže zdať ako príliš jednoduchý úkon na to, aby sme mu venovali zvýšenú pozornosť. Táto schopnosť však v skutočnosti prezrádza o vašom zdraví oveľa viac, než ste si mysleli. Otestovať ju môžete doma a pomôže vám zistiť, ako je na tom vaše starnutie.
Ako informuje portál BBC, lekári využívajú test vstávania zo stoličky (pozn. red.: tzv. STS – „sit-to-stand test“), ktorý meria, koľkokrát sa dokážete zo sedu postaviť do úplného stoja za 30 sekúnd. Bežne sa vykonáva v ambulanciách všeobecných lekárov alebo v komunitných zariadeniach pri vyšetrovaní zdravotných problémov u starších ľudí, no dá sa ľahko spraviť aj doma.
Pomôže odhaliť mieru sily, rovnováhy aj flexibility
„Je to naozaj užitočný test, pretože nám hovorí veľa o tom, ako dobre ľudia fungujú,“ hovorí Jugdeep Dhesi, primár geriatrie v Guy’s and St Thomas‘ NHS Foundation Trust v Londýne a profesor geriatrickej medicíny na King’s College London v Spojenom kráľovstve. „Vypovedá o ich sile, rovnováhe a flexibilite. Vieme, že niektoré štúdie naznačujú, že môže pomôcť určiť, či ľuďom hrozí riziko vecí, ako sú pády, kardiovaskulárne problémy alebo dokonca vyššie riziko úmrtia.“
Všetko, čo na vykonanie testu doma potrebujete, je stolička s rovným operadlom bez opierok na ruky a stopky alebo časovač, ktorý jednoducho zapnete na vašom telefóne. Potom už len potrebujete zaujať správnu polohu v sede a skúsiť, koľkokrát sa dokážete postaviť a znova usadiť.
Je to jednoduché
Test vykonáte tak, že sa jednoducho posadíte do stredu stoličky, skrížite ruky a obe dlane si položíte na opačné ramená. Chrbát držte rovný a chodidlá majte na zemi. Potom stlačte štart na stopkách a pred opätovným sadnutím sa postavte do úplného stoja. Opakujte to 30 sekúnd a počítajte, koľkokrát sa vám podarí dostať do úplného stoja.
Hoci sa test používa predovšetkým u starších dospelých vo veku nad 60 rokov, využíva sa aj u mladších ročníkov.
Americká agentúra pre verejné zdravie – Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) – stanovila priemerné výsledky pre rôzne vekové skupiny. Skóre, ktoré je pod priemerom, by mohlo naznačovať riziko nepriaznivých zdravotných následkov, ako sú pády. Napríklad pre osobu vo veku 60 – 64 rokov je priemer 14 opakovaní u mužov a 12 u žien. Ak máte 85 – 89 rokov, priemerné skóre je osem. Tieto priemerné výsledky však nezohľadňujú zdravotnú anamnézu danej osoby, napríklad či nedávno nepodstúpila operáciu alebo nemá zranenie.
Priemerné výsledky podľa veku
Podľa CDC sú priemerné výsledky STS testu pre jednotlivé vekové skupiny nasledujúce:
- 60 – 64 rokov: priemerne 14 u mužov a 12 u žien.
- 65 – 69 rokov: priemerne 12 u mužov a 11 u žien.
- 70 – 74 rokov: priemerne 12 u mužov a 10 u žien.
- 75 – 79 rokov: priemerne 11 u mužov a 10 u žien.
- 80 – 84 rokov: priemerne 10 u mužov a 9 u žien.
- 85 – 89 rokov: priemerne 8 u mužov aj žien.
- 90 – 94 rokov: priemerne 7 u mužov a 4 u žien.
Test môže byť prínosný aj pre mladších ľudí alebo ľudí bez zdravotných problémov, keďže je dobrým meradlom kondície, najmä svalovej sily a vytrvalosti dolnej časti tela. Výskumníci vo Švajčiarsku požiadali takmer 7 000 dospelých, aby spravili STS test, a následne porovnali výsledky. Zistili, že priemerné skóre pre 20- až 24-ročných bolo 50 za minútu u mužov a 47 za minútu u žien. Niektorí z účastníkov však dokázali urobiť až 72 opakovaní za minútu.
V druhej štúdii na zdravých dobrovoľníkoch s priemerným vekom 21 rokov výskumníci zistili silnú spojitosť medzi výsledkami testu vstávania zo stoličky a iným – no časovo náročnejším – meraním ich aeróbnej kapacity a vytrvalosti.
Nízke skóre avizuje možné zdravotné riziká
Výskum ukazuje, že to, ako dobre v teste uspejete, môže poskytovateľom zdravotnej starostlivosti veľa prezradiť aj o vašom celkovom zdravotnom stave. Nízke skóre sa môže použiť napríklad na identifikáciu ľudí, u ktorých hrozí riziko horších následkov po operácii alebo po liečbe rakoviny.
Zlé skóre tiež naznačuje, že srdce a pľúca danej osoby nemusia fungovať správne, čo ju vystavuje vyššiemu riziku „nežiaducich kardiálnych príhod“, ako je infarkt myokardu (srdcový infarkt), cievna mozgová príhoda a zlyhanie srdca.
Podľa CDC platí, že ak osoba dosiahne v teste nižšie skóre, ako je priemer pre jej vekovú skupinu, hrozí jej aj väčšie riziko pádov. „O čo sa v skutočnosti obávame, je to, že ak si ľudia neudržia svoju silu, rovnováhu, flexibilitu a kardiovaskulárne zdravie, je pravdepodobnejšie, že spadnú,“ hovorí Dhesi.
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